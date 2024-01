Carnevale di Fano 2024, buona la prima: oltre diecimila spettatori nella prima domenica – FOTO

FANO – Buona la prima. L’esordio del Carnevale di Fano 2024 non ha tradito le attese nonostante un meteo non favorevole, segnato dalla nebbia. Oltre diecimila gli spettatori che hanno voluto prendere parte alla prima domenica di sfilate.



Ad aprire il corteo dei carri quello dedicato alla madrina del Carnevale, dal titolo “Chiamatemi direttore”, ovvero a Beatrice Venezi che venerdì 9 febbraio al Teatro della Fortuna dirigerà l’orchestra sinfonica Rossini. Oltre ai carri ben noti ma sempre apprezzati, c’era grande attesa per le new entry che non hanno deluso i tanti accorsi: il carro dedicato alla valorizzazione del Brodetto e della Moretta e quello con “Jack in the box” dedicato alle 10 maschere inserite nel memorandum Unesco. Successo per “Il mangiasogni”, imponente sinistra figura che ha raccolto scroscianti applausi.



Entusiasta il Sindaco Massimo Seri: «Colori, maschere, musica. Tanta gente alla prima domenica di sfilata del Carnevale di Fano. Bellissimi i carri allegorici dei maestri carristi e tanto l’entusiasmo dei 10 mila che hanno affollato il corso mascherato. Una bellissima domenica di Carnevale».