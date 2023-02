Candele, musica e tour romantici: così Gradara celebra San Valentino e gli innamorati

GRADARA – Gradara è il luogo della passione, è la Capitale dell’Amore. Dal 12 al 14 febbraio, per celebrare San Valentino e gli innamorati propone “Gradara d’Amare”. «L’Amore è il filo rosso che unisce tutte le iniziative ideate dalla Pro Loco che animano il romantico borgo vestendolo di suggestioni, emozioni e bellezza», spiegano gli organizzatori. Ecco allora i vicoli illuminati dalle tremolanti fiamme delle candele profumate, un caleidoscopio di decorazioni in forma di cuore, il Pozzo dei pensieri d’amore e il Registro degli Innamorati da firmare, coinvolgenti itinerari animati, letture recitate e degustazioni di vino.



La festa di San Valentino a Gradara è un lungo weekend denso d’emozioni per tutti gli amanti che, solo in questo straordinario luogo potranno vivere l’emozione del proprio sentimento in uno dei Borghi più belli d’Italia, che fu rifugio dell’Amore di Paolo e Francesca.

Si inizia domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 febbraio con i tour romantici dedicati alla passione di Paolo e Francesca. Percorsi animati a tema, per celebrare l’amore per i vicoli del Borgo, in compagnia di accompagnatori speciali e visite guidate alla Rocca, dal mattino al tramonto. (Orari 10.30 e 11.30 – pomeriggio 16 e 17.30). Su prenotazione; il Pozzo dei Pensieri d’Amore & Registro degli Innamorati, dove gli Innamorati, ma solo quelli veri, possono lasciare il loro speciale Pensiero d’Amore nel magico Pozzo di Gradara d’Amare e firmare il Registro dell’Amore; Il Selfie dell’Amore, con una foto si può immortale per sempre un sentimento, oltre che il volto concitato degli amanti, Gradara sarà la location perfetta per fissare nel tempo un ricordo di pura bellezza. Gratuito.

Tra le novità di quest’anno c’è la Romantic Experience Gift, una occasione perfetta per godere di una scenografia unica e vivere la tua romantica esperienza nella storia, tirando indietro le lancette del tempo di qualche secolo.

Domenica 12 febbraio si terrà la sfilata del Corteo Storico in Borgo e Spettacolo di tamburi e magia fuoco in Piazza e alle 17, in Teatro ci sarà lo spettacolo “Dell’amore della parola e altri tormenti” a cura dell’Amat.



Lunedì 13 e martedì 14 febbraio sarà la volta de “Il tempo dell’amore al Castello di Gradara”, tour del Borgo, fino al Teatro, allietati dall’eloquenza di CantAmore, un performer teatrale in vena di raccontar storie d’amore. Nel pomeriggio a scaldare gli animi ci penserà lo “Spettacolo di Burlesque”, in teatro con Freaky Candy (lunedì) e Elise EN (martedì), la sensualità vellutata di due perfomance suadenti e molto diverse. Freaky Candy presenterà un numero grintoso e raffinato, mentre Elise EN rapirà il suo pubblico con un numero elegante e romantico. Alle ore 16e alle ore 18. Su prenotazione.

Sempre nel corso dei due pomeriggi si svolgerà “Calici d’Amore”, nel Foyer del Teatro dalle ore 16 alle 20, una degustazione con I vini delle cantine: Bruscia, Bucchini, Terracruda, Conventino, De Leyva, Sor Rico, Selvagrossa, Santi Giacomo e Filippo, a cura di Associazione Italiana Sommelier di Pesaro.

In serata l’estrazione di una cena romantica gratuita per due persone a Gradara, in concorso tutti I pensieri d’amore scritti e depositati nel Pozzo dell’Amore. Solo nella serata di San Valentino in borgo suoneranno i Bianch’ottoni microband, un trio musicale dal vivo. La band è composta da: Luca Di Stefano alla tromba, Raffaele Magi al sousaphone, Gianni Gabellini alle percussioni. Gratuito.

Per finire si lascerà spazio al tramonto, quando le antiche atmosfere al Castello divengono più rarefatte ed il Borgo splende d’Amore! Ad attendervi passeggiate romantiche tra I pittoreschi vicoli, paesaggi d’incanto, tra calde luminarie e romantici addobbi, cene a lume di candela, il cui unico magico ingrediente è puro romanticismo.

Info e prenotazioni Pro Loco Gradara tel 0541964115-3401436396; mail info@gradara.org – www.gradara.org

Ufficio Stampa_ roripress 3472685139