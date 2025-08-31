Camerino inaugura “L’età dell’oro” di Sandro Trotti

La mostra del Maestro pittore al Parco di Montagnano, celebra il legame tra arte, territorio e cultura internazionale, con il sostegno delle istituzioni locali e la partecipazione di ospiti dalla Cina

Sabato 30 agosto è stata inaugurata a Camerino la mostra “L’età dell’oro” del Maestro pittore Sandro Trotti, una delle figure più autorevoli dell’arte contemporanea italiana e internazionale. L’esposizione, ospitata presso il centro comunale Parco di Montagnano, sarà aperta al pubblico fino al 15 ottobre, con orari dal venerdì alla domenica.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato lo stesso Maestro Trotti, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il sindaco di Monte Urano Andrea Leoni, il vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Il taglio del nastro ha segnato l’avvio di un’esposizione che rappresenta un omaggio non solo all’arte, ma anche alla terra marchigiana e alla città di Camerino, profondamente legate al percorso creativo del pittore.

La mostra si articola su due temi principali cari all’artista: i fiori e la Donna, e vuole rendere omaggio anche a Leopardi, simbolo di un’umanità in continua tensione verso la bellezza e la passione. Un progetto che sottolinea il ruolo di Camerino come centro di dialogo culturale e apertura verso la bellezza artistica contemporanea.

Il sindaco Roberto Lucarelli ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, inserita in un ricco calendario di eventi nel territorio: «Grazie al maestro Trotti che con le sue opere porta attenzione su temi contemporanei e si inserisce nel panorama dei pittori più importanti a livello nazionale e internazionale, anche grazie al suo legame con la Cina. Ringrazio inoltre il sindaco di Monte Urano per essere presente e omaggiare un suo concittadino».

Lucarelli ha anche evidenziato il ruolo fondamentale del quartiere Montagnano, dove si svolge la mostra: «Un grazie alla professoressa Petrelli e ai soci del quartiere che hanno messo a disposizione gli spazi per l’esposizione. È un segno di forte coinvolgimento e di valorizzazione dei luoghi che, dopo il sisma, rappresentano un punto di aggregazione e vitalità per la città».

L’esposizione di Sandro Trotti a Camerino si presenta quindi come un’occasione imperdibile per ammirare l’opera di un artista legato alle sue radici ma con uno sguardo internazionale, capace di coniugare bellezza, passione e memoria culturale.