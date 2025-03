Caldarola, apre al pubblico l’area archeologica di Pievefavera

CALDAROLA – Sabato 5 e domenica 6 aprile nell’area archeologica di Pievefavera a Caldarola si svolgeranno due giornate dedicate alla riapertura e al riallestimento dell’Antiquarium di Pievefavera.

Dopo i lavori di ristrutturazione il piccolo museo riapre le sue porte ai visitatori. L’antico insediamento di Faveria si trovava in una zona strategica, lungo la valle del fiume Chienti e vicino a un’importante via di comunicazione che, partendo dalla via Flaminia, conduceva verso la costa adriatica.

«Siamo riusciti a riattivare un sito culturale tra i più significativi del territorio, da tempo inattivo per lavori. Grazie ai contributi della Regione Marche, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri e grazie al lavoro della Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, ci apprestiamo ad inaugurare l’Antiquarium. Per i cittadini ci sarà la possibilità di vivere due giornate di conoscenza e scoperta della bellezza del territorio. Dopo gli eventi inaugurali, al cui taglio del nastro sono state invitate diverse autorità, ci sarà la possibilità di fruire degli spazi dell’Antiquarium su prenotazione», spiega il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni riferite al nuovo allestimento dell’Antiquarium, curato dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di Ascoli, Fermo e Macerata, in collaborazione con la SABAP AN PU.

Si tratta di un progetto nato per esporre una selezione di reperti provenienti dagli scavi e dal territorio al fine di raccontare, attraverso gli oggetti di uso comune, le fasi significative della vita dell’antico sito che testimoniano la presenza umana databile dalla media età repubblicana fino all’età imperiale romana e per mettere in luce i reperti più rilevanti dal punto di vista tipologico.

Ricco il programma delle due giornate inaugurali.

Sabato 5 aprile alle ore 10 si inizia con un momento inaugurale, di seguito il taglio del nastro con le autorità e la visita alla collezione archeologica dell’Antiquarium e della villa romana con spiegazione introduttiva.

Domenica 6 aprile giornata aperta al pubblico su prenotazione. Il ritrovo è alle ore 10 all’Antiquarium e, dopo una spiegazione introduttiva, si visiterà la collezione archeologica dell’Antiquarium e della villa romana per poi iniziare la passeggiata verso Pievefavera con visita narrata del borgo e arrivo di fronte la chiesa di Santa Maria Assunta per la performance artistica dal titolo “Dissertazioni archeologiche tra il conte Desiderio Pallotta e la sua serva” con Elena Fioretti e Mauro Capenti, da una idea di Barbara Olmai; autrice dell’adattamento Genny Ceresani.



A fine evento, all’interno della torre poligonale della cinta muraria di Pievefavera, nella chiesa di Santa Maria Assunta, sarà possibile visitare il lapidario che conserva importanti reperti.

Alle ore 12,15 nella piazzetta del Circolo Acli, degustazione con pane bruschettato e olio varietà Coroncina, tipico del luogo a cura dell’Associazione Olio Coroncina.

Durante la visita al borgo, previste delle testimonianze dei pievani. Alle ore 13 termine della manifestazione, il gruppo ripartirà dal borgo per dirigersi verso l’Antiquarium.

Per info e contatti per la giornata del 6 aprile fare riferimento alla Guida Ambientale Escursionistica di Guide della Marca Martina Zura Puntaroni tel 3397983942.

Per altre info Comune di Caldarola tel 0733905529 pagina facebook Comune di Caldarola-MC, Pro Loco Caldarola tel 3715938776.

Sostenitori del progetto di Riapertura e riallestimento dell’Antiquarium di Pievefavera: Comune di Caldarola, Regione Marche, Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Unione Montana dei Monti Azzurri.

Ha sostenuto il progetto: EFI Srl – Estrazione in cava e Lavorazione Inerti. Collaborazione alle giornate inaugurali: Pro Loco di Caldarola. Coordinamento giornate inaugurali e progetto comunicazione a cura di Barbara Olmai. Contributi all’allestimento dell’Antiquarium a cura di Francesca Pettinari, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Ancona e Pesaro Urbino, collaborazione Soprintendenza Marche Sud; Grafica Ing. Marco Tirabassi.