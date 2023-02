“Buon San Valentino” con il nuovo videoclip del Concertino Burro e Salvia

JESI – Repertorio antico per un grande cuore moderno. Torna il Concertino Burro e Salvia, acclamato gruppo musicale jesino che riscrive la storia delle più belle canzoni italiane dal 1910 al 1950 con arrangiamenti e costumi. Il Concertino, dopo vent’anni di canzoni, spettacoli in giro per l’Italia e l’Europa con strumenti a corde e bandiere, auto d’epoca e valigie di cartone, ha deciso di fare un salto nei tempi moderni girando – udite udite – un videoclip.

L’atmosfera è ovviamente vintage e ingentilita dalla presenza armoniosa di Beatrice Manias che in abiti tipicamente dell’epoca, presta il volto alla protagonista della canzone “Come Pioveva”, scritta nel 1918 da Armando Gill.

Beatrice Manias protagonista femminile del videoclip dei Burro e Salvia “Come Pioveva”

Interpretata da un tenore Franco “Fetta” Corinaldesi in splendida forma, accompagnato alle chitarre da Mauro Gozzi e da Michele Bramucci, alla fisarmonica da Luigino Pallotta, “Come Pioveva” è stata eseguita dal vivo nella suggestiva cornice del chiostro del Museo delle Arti e la Stampa di via Valle, omaggio delicatissimo anche a uno dei palazzi storici nel cuore della città.

Grande assente (però giustificato) il maestro Giuliano Pietroni, icona storica del gruppo e co-fondatore, che non ha preso parte alle riprese per altri impegni ma è onnipresente figura in tutte le performance live del Concertino. Le immagini video sono state curate da Patrizia Duca e in queste giornate che accompagnano la festa degli innamorati è stato postato sui social come uno speciale augurio di Buon San Valentino dal Concertino Burro e Salvia che intanto stanno preparando le valigie per il prossimo appuntamento, stavolta in trasferta: si esibiranno al Carnevale Ambrosiano di Milano, sabato 25 febbraio, in due distinti concerti in piazza Della Scala e ai Navigli.