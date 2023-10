All’asta da Dorotheum un disegno di Raffaello: ecco a quanto è stato venduto

URBINO – Un disegno di Raffaello è passato in asta da Dorotheum a Vienna nella sessione di dipinti antichi Old Master Paintings. Venduto a un misterioso comprato. L’opera è un disegno a sanguigna che ritrae un uomo e il suo cavallo. Viene presentato come uno preparatorio di una parte della più ampia Battaglia di Ponte Milvio affrescata nella Sala di Costantino, tra le Stanze Vaticane, e si presume sia stato realizzato poco prima della morte del maestro urbinate, ovvero intorno alla prima decade del Cinquecento. Conservato finora in collezione privata, è uno dei tre disegni preparatori che si conoscono del progetto commissionato da Giulio II: gli altri due sono attualmente al Louvre e all’Ashmolean Museum di Oxford.

Il retro di questo foglio da lavoro presenta, inoltre, alcuni disegni di Polidoro da Caravaggio, tra gli allievi più talentuosi di Raffaello, che, in base agli studi condotti, vennero eseguiti successivamente.

Un’attribuzione nel tempo contestata perché in passato infatti era stato considerato opera del maestro fiammingo Pieter Paul Rubens. Mentre nel 2015 era passato in un’asta di Christie’s come opera di Scuola italiana del XVI secolo.





Il catalogo Dorotheum ha avanzato l’attribuzione. «I dettagli stilistici confermano che si tratta di uno studio preparatorio di Raffaello per il celebre affresco – ha affermato Mark MacDonnell, specialista di Old Master da Dorotheum – ha un’energia, una verve, un movimento e una qualità che rendono questo lavoro una rarità eccezional».

L’opera, che misura 22×24 cm è stata presentata con stima di 400,000-600,000 euro ha realizzato 338 mila euro, diritti d’asta inclusi.