Ascoli, “L’Ombra del Giorno” del regista ascolano Piccioni conquista gli USA

ASCOLI PICENO- Prestigioso riconoscimento per “L’ Ombra del Giorno” del regista ascolano Giuseppe Piccioni.

Incentrato sulla storia d’ amore tra Anna e Luciano narrata negli anni 30 nel pieno del regime fascista, il film è stato girato nel centro storico di Ascoli durante il lockdown, tra marzo e aprile 2021e vede tra i protagonisti Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

Luciano, simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani, è il proprietario di un ristorante, che crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull’antica Piazza del Popolo, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c’è quello più grande di tutti: l’amore.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli durante una scena all’interno del Caffè Meletti di Ascoli Piceno.

La pellicola ha vinto la 16° edizione del Nuovo Cinema Italiano- Film Festival, rassegna che celebra il cinema e la cultura italiana contemporanea.

Entusiasmo e soddisfazione da parte del regista ascolano Giuseppe Piccioni che ha annunciato la notizia sui suoi profili social, pubblicando il commento di un membro della giuria del Festival su “L’Ombra del Giorno”: «Non riesco a ricordare un film che mi ha commosso quanto L’ombra del giorno. Era così marrone e straziantemente bello visivamente come “Il padrino” e “Il conformista”. Anche con le sue oscure sorprese e complessità, “L’ombra del giorno” è inesorabilmente semplice come il più modernista “Il Conformista” non lo è. Quest’ultima è una delle mie preferite di sempre, ma ora non posso fare a meno di amare ancora di più L’ombra del giorno».

Il festival

L’ edizione 2022 del Nuovo Cinema Italiano- Film Festival si è svolta dal 10 al 13 novembre presso la Queen Street Playhouse nel centro di Charleston.

Fondato nel 2006, il Festival è il principale evento del suo genere negli Stati Uniti, che presenta i film artisticamente più significativi, con proiezioni, presentazioni di ospiti speciali dall’Italia e una varietà di eventi correlati, tutti progettati per promuovere l’arte, la lingua e la cultura italiana.

Tra gli altri film italiani in gara : “Aria Ferma” di Leonardo di Costanzo, “Belli Ciao” di Gennaro Nunziante,”La Donna Per Me” di Marco Martani,”E Buonanotte- Storia del ragazzo senza sonno” di Massimo Cappelli, “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “Nostalgia” e “Qui Rido io” di Mario Martone,” Peso Morto” di Francesco del Grosso.