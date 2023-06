Ascoli, Massimo Di Cataldo superstar alla Notte Bianca di Borgo Solestà

ASCOLI – Il cantautore Massimo Di Cataldo. Sarà lui il grande protagonista della ‘Notte Bianca’ che sabato, ad Ascoli, animerà il quartiere di Borgo Solestà. Il programma della lunga serata è stato presentato questa mattina, in Comune, dal sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Giovanni Silvestri, l’assessore agli eventi Monia Vallesi, il caposestiere di Porta Solestà Attilio Lattanzi, il presidente di ‘Ascoli Servizi Comunali’ Andrea Zambrini, il presidente di ‘Estra Prometeo’ Marco Gnocchini, l’organizzatrice dell’evento Ida Capriotti e il cantautore ascolano Stefano Tisi.

L’obiettivo

«Già da qualche anno abbiamo deciso di organizzare delle ‘notti bianche’ nei vari quartieri cittadini, creando momenti di festa e di aggregazione – ha spiegato Fioravanti -. Lo scorso anno abbiamo introdotto l’edizione di Borgo Solestà, che questa volta riproponiamo con entusiasmo e con un ricco programma di appuntamenti. Dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, infatti, si susseguiranno esibizioni di danza, dimostrazioni di discipline sportive, performance di grandi artisti e, dulcis in fundo, il concerto di Massimo Di Cataldo, il quale celebrerà proprio ad Ascoli i suoi primi trent’anni di carriera». «Lo scorso anno la ‘Notte Bianca’ di Borgo Solestà riscosse un ottimo successo – ha proseguito l’organizzatrice Ida Capriotti – e anche stavolta siamo convinti che ci sarà una buona partecipazione di pubblico. Ringrazio tutte le varie associazioni che collaboreranno alla riuscita della serata. Ricordo anche che il 28 luglio ci sarà la ‘Notte Bianca’ di Porta Maggiore, mentre a fine agosto riproporremo anche quella nel popoloso quartiere di Monticelli».

Le iniziative

Per quanto riguarda il programma, si comincerà alle 18 con la scuola di circo in piazza Pierluigi Da Palestrina. Qui, dalle 21.30, si esibiranno i ragazzi dell’Asd San Giacomo della Marca, scuola di danza coreografica, ma anche il rapper ascolano Flavius, il cantautore e cabarettista Stefano Tisi e, dalle 23.45, Massimo Di Cataldo. Alle 20.30, invece, per le vie del quartiere sfileranno i musici e gli sbandieratori del sestiere di Porta Solestà, in rappresentanza della Quintana di Ascoli. In via Verdi, infine, verrà allestito un altro palco sul quale si alterneranno numerose esibizioni delle scuole di danza del territorio. La partecipazione a ogni singolo appuntamento è ovviamente gratuita.