Ad Ascoli e Macerata in scena “Scusa sono in riunione…Ti posso richiamare”

Dopo il successo teatrale di Mi piaci perché sei così e quello cinematografico di Ti sposo ma non troppo ritroviamo la coppia Incontrada-Pignotta in una commedia geniale, travolgente e assolutamente da non perdere. Gabriele Pignotta usa la penna con intelligenza, sagacia e ironia, descrive il nostro contesto sociale con grande attenzione dal punto di vista umano e con enorme capacità comica ne declina vizi e virtù dipingendo il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa. «Donne e uomini con l’animo diviso tra ambizioni e bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza dipendente dalla tecnologia, che non lascia spazio a sane relazioni interpersonali. Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo, si ritrovassero protagoniste di un reality show televisivo? Un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi», spiegano.

Si ride a crepapelle, ma si accendono anche molti interrogativi sul modo di vedere la vita. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta invitano il pubblico a riflettere con ironia sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di affetto, ma anche portatori sani di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio a un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. A sostenere il ritmo di questo racconto dal finale sorprendente una compagnia brillante e meravigliosamente assortita, composta da Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi.

Le scene dello spettacolo – prodotto da a.ArtistiAssociati – sono di Matteo Soltanto, icostumi di Valter Azzini, le luci di Pietro Sperduti, lemusiche di Stefano Switala e l’aiuto regia di Julie Ciccarelli.

I due attori saranno in scena il 12 e 13 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, il 14 e 15 marzo al Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il 16 e 17 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo e il 19 marzo al Teatro La Nuova Fenice di Osimo nelle stagioni teatrali realizzate dai rispettivi Comuni con l’Amat e il sostegno della Regione Marche e del MiC.

A Macerata il 13 marzo alle ore 18 nel foyer del teatro la compagnia incontrerà il pubblico per Gente di Teatro.

Informazioni e prevendite: Macerata biglietteria dei Teatri 0733 230735, Ascoli Piceno biglietteria del teatro 0736 298770, Fermo biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295 e Osimo biglietteria teatro La Nuova Fenice 071 9307050, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).

Inizio spettacoli: Macerata ore 21; Ascoli Piceno ore 20.30; Fermo ore 21 e domenica ore 17; Osimo ore 21.15.