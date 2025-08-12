Ascoli, ecco lo spazio in memoria del fotografo Sandro Riga

«Scatti che sono diventati iconici per gli ascolani, e non solo», ha detto l’assessora Donatella Ferretti

ASCOLI – È stato inaugurato lo spazio in memoria di Sandro Riga, fotografo ascolano che negli anni ha immortalato le bellezze delle Cento Torri attraverso il suo obiettivo. L’Amministrazione comunale ascolana ha voluto dedicare un luogo in ricordo di Riga, individuato nello spazio esterno di Palazzo dei Capitani, a fianco della biglietteria del teatro.

«Un gesto doveroso e che abbiamo fortemente voluto – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per ricordare un nostro concittadino che, attraverso l’arte della fotografia, ha reso Ascoli celebre».

La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari di Riga. «In questo modo – ha aggiunto l’assessora Donatella Ferretti – vogliamo celebrare Sandro Riga, la sua grande sensibilità artistica e l’immenso amore per la città, che gli hanno permesso di immortalare le Cento Torri attraverso scatti che sono diventati iconici per gli ascolani, e non solo».