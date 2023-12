Ascoli cala gli assi per la notte di Capodanno: festa in piazza con La Rua, Faini e Saturnino

ASCOLI – Anche Ascoli si prepara a celebrare il Capodanno, con una mega festa in piazza del Popolo che sicuramente richiamerà migliaia di persone da ogni parte del territorio e anche da fuori regione. Il programma e i nomi degli ospiti che si esibiranno sul palco sono stati annunciati proprio in queste ore, con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti che ha voluto fare proprio le cose in grande per regalare agli ascolani (e non solo) una lunga serata da vivere in allegria e spensieratezza, in attesa del 2024.

Il programma

Il Capodanno in piazza, il prossimo 31 dicembre, comincerà già alle 18.30 con lo spettacolo della band ‘The Holograms’. A seguire, sarà la volta dei ‘La Rua’, band picena che nell’ultimo decennio si è fatta conoscere e apprezzare in tutta Italia. Poi, però, saranno protagonisti del concertone anche il compositore e musicista ascolano Dario Faini, in arte ‘Dardust’ e il bassista Saturnino. ‘Ascoli brilla’, questo il titolo scelto dagli organizzatori per la notte di Capodanno, che come al solito si svolgerà in condizioni di assoluta sicurezza. «Saranno i talenti ascolani a rendere unica l’ultima notte dell’anno in piazza del Popolo – spiega il sindaco Marco Fioravanti, con immensa soddisfazione -. Impossibile mancare a un evento bellissimo, che richiamerà tante persone di tutte le età». «Ci divertiremo tutti assieme – prosegue Dario Faini -. Non vedo l’ora che arrivi il 31 per festeggiare il Capodanno nella mia splendida città».