Ascoli accoglie il maestro Riccardo Muti: il 17 marzo sarà al Ventidio

Dirigerà l'orchestra giovanile Cherubini per celebrare i 250 anni trascorsi dalla nascita di Gaspare Spontini

ASCOLI – Il Piceno si appresta ad accogliere un ospite d’onore. Si tratta del maestro Riccardo Muti, che il prossimo 17 marzo calcherà il prestigioso palcoscenico del teatro Ventidio Basso di Ascoli. E lo farà insieme all’orchestra giovanile ‘Cherubini’ nel corso di una straordinaria serata organizzata per celebrare i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Ad annunciarlo, in queste ore, è stato direttamente il sindaco Marco Fioravanti, che si è detto ovviamente entusiasta di poter ospitare in città un personaggio di tale rilevanza.

L’emozione

«La grande musica fa tappa ad Ascoli – commenta Fioravanti -. Siamo davvero lieti di accogliere il maestro Muti. Per il nostro territorio si tratta indubbiamente di un motivo di orgoglio». L’orchestra giovanile ‘Cherubini’ è stata fondata dallo stesso Riccardo Muti nel 2004 ed ha assunto il nome di uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, insieme a una forte identità nazionale, la propria inclinazione a una visione europea della musica e della cultura. L’orchestra è formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti.