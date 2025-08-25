Simona Bramati incanta Ascoli Piceno con la mostra “Lei è Sibilla Sibille”

ASCOLI PICENO – Un momento sospeso tra arte, mito e mistero ha incantato la Pinacoteca Civica sabato scorso durante l’apertura di Controvento, Festival dell’Aria. La protagonista assoluta è stata la Sibilla, evocata dal dipinto di Simona Bramati, esposto fino al 24 settembre. Un evento fortemente voluto dal direttore artistico Davide Rondoni per l’inaugurazione del Festival, che si è aperto con la cerimonia del Premio Sibylla 2025, alla presenza del sindaco Andrea Fioravanti, del direttore dei Musei Civici di Ascoli Stefano Papetti e del senatore Guido Castelli. Il riconoscimento è stato consegnato a tre donne che fanno la differenza: Michela Fortuna, Patrizia Palanca ed Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, giunta appositamente in città per ricevere il premio con grande emozione.

Il momento clou è arrivato con l’inaugurazione della mostra “Lei è – Sibilla Sibille” dell’artista marchigiana Simona Bramati, che espone la sua Sibilla in dialogo con le fotografie di Riccardo Aichner. La serata ha raggiunto il suo apice con la performance di Eloise Von, che ha dato vita a un’interpretazione intensa e ipnotica, incarnando la Sibilla: prima un rito con unguenti sacri sul corpo nudo, poi la distribuzione ai presenti dei suoi vaticini scritti su foglie, in un’atmosfera sospesa tra eros e misticismo. Una rappresentazione capace di restituire al pubblico la sensazione di essere al cospetto della figura mitologica, simbolo della forza femminile e profondamente radicata nell’immaginario marchigiano.

Il rito si è concluso con un gesto fortemente evocativo: la Sibilla, spogliata e rivestita con gli abiti di una guida museale, ha condotto i presenti in un percorso attraverso la Pinacoteca fino alla sala in cui è esposta l’opera della Bramati. Proprio in quel momento si è verificato un episodio sorprendente: la porta della sala si è chiusa improvvisamente con tale violenza da far saltare alcuni elementi in legno, pur senza finestre aperte né correnti d’aria. Durante il suo intervento, Simona Bramati ha ricordato che nel mito, per incontrare la Sibilla, era necessario attraversare una porta metallica scossa da possenti folate di vento. Una coincidenza? O forse un segno della presenza evocata dalla performance stessa? Un evento che in ogni modo ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, confermando la potenza evocativa di un’opera e di una figura mitologica che continuano a parlare con forza al presente.





Sibilla Appenninica Davide Rondoni e SImona Bramati Un momento della perfromance Simona Bramati ed Eloise Von Pubblico al cospetto del dipinto