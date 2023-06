Ancona, terminate le riprese de “La spiaggia dei gabbiani”. Festa grande (e brindisi) a Sirolo

Da Raoul Bova a una sfilza di cortometraggi: il cinema riscopre Ancona. A Sirolo, ieri, la presentazione ufficiale del film "La spiaggia dei gabbiani", le cui riprese sono terminate proprio in questi giorni

ANCONA – Ultimate le riprese de “La spiaggia dei gabbiani”, per la regia del giovane anconetano Claudio Pauri (24 anni) e prodotto dalla casa cinematografica dorica, Guasco. Festa grande al Casacon di Sirolo, dalle 19 fino a oltre le 21.30. Insieme al regista e allo staff della Guasco, c’era anche Francesco Gesualdi, direttore di Marche film commissione, nonché i sindaci dei territori interessati dalle riprese: quello di Ancona, Daniele Silvetti, quello di Numana, Gianluigi Tombolini, e il loro omologo di Sirolo, Filippo Moschella.

La pellicola, infatti, è prodotta dalla Guasco, con il sostegno di Regione Marche – Bando Cinema 2022/23 e Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura. Le riprese – come ha spiegato Pauri nella serata di ieri – si sono svolte prevalentemente in barca, sulla riviera del Conero.

La festa a Sirolo

La storia ruota attorno a un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent’anni, si avventura in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni. Ma quell’atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano dunque a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse.

Una commedia brillante che racconta con ironia la fatidica soglia dei trent’anni. La storia, nata da un’idea di Fabrizio Saracinelli, produttore Guasco e appassionato velista, è stata sviluppata poi da Giulia Betti, senigalliese premiata al Mattador 2019, che ha firmato la sua terza sceneggiatura (le prime due erano in “Come niente” e “Terra bassa”) insieme al regista.

Pauri, che dopo il liceo classico Rinaldini si è formato alla scuola Holden di Torino, aveva raccontato a CentroPagina.it la propria esperienza. Dopo gli studi, ha esordito al cinema con vari cortometraggi e poi come co-sceneggiatore, co-regista del film Edoné – la sindrome di Eva (2021), distribuito nei cinema da Movieday e in tv da Sky Cielo.

Sul palco, col cast al completo, anche Fabrizio Saracinelli, della Guasco

Ad accompagnare il viaggio, la colonna sonora originale di Raffaele Petrucci, finalista Best song colonne sonore nel 2021 e 2022 al prestigioso Tenerife International Film Music Festival, Fimucité. Petrucci lavorerà insieme a cantanti del panorama pop tra cui il giovane artista Rumo con un sound elettroacustico dal sapore vintage anni ‘70/’80, ritmato e brillante come una sinfonia di colori, corale come l’opera stessa.

«“La spiaggia dei gabbiani” è una storia divertente e – appunto – corale sui conflitti di una generazione sospesa e in cerca di identità». Gli attori, selezionati tra circa mille candidature in cinque mesi di casting, sono professionisti marchigiani (e non). Ci sono Veronica Baleani (nel cast de Il soldato senza nome di Claudio Ripalti), Marco Brandizi (volto noto de “Il paradiso delle signore”, Rai uno), Gaia Di Leo (siciliana trapiantata a Milano dove lavora tra cinema e teatro), Giulia Eugeni (formatasi allo Stabile di Genova) Giorgia Fiori (protagonista di Fillide, presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2022 tra gli eventi di Fabrique du Cinema), Diego Giangrasso (nel cast di La legge di Lidia Poet, diretto da Matteo Rovere), Alessandra Penna (anconetana trapiantata a Milano, impegnata tra teatro, cinema e spot, protagonista del corto Aria di Chiara Cingolani e Davide Como), Daniele Vagnozzi (Frank Matano – Coinquilini del terzo tipo, serie web di Fanpage).

In tantissimi per “La spiaggia dei gabbiani”. Sulla sinistra, il direttore di Fondazione Marche Teatro – Marche Film Commission, Francesco Gesualdi

A interpretare la giovane figlia di una delle 30enni è Giulia Sara Salemi, nata a Milano, protagonista della serie televisiva di successo Miracle Tunes nel 2018 trasmessa su Boing, Cartoonito e Italia 1, e Tiktoker di grandissimo successo con circa 5 milioni di followers. Anche la troupe è tutta under 30, formatasi in parte nei corsi triennali e poi biennali di Cinema e regia dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, diretti dallo stesso Saracinelli.

Ultimamente, Ancona sta riscoprendo il cinema. O forse è il contrario: è il cinema che sta riscoprendo il capoluogo regionale. Molti sono infatti i cortometraggi che sono stati girati ad Ancona. E pare proprio che i lavori non termineranno: per il prossimo futuro, ci sarebbero infatti in ballo altre opere e serie.

Tra l’altro, poche settimane fa, i ciak hanno interessato il Parco del Cardeto, per un cortometraggio sull’accettazione del proprio corpo. A dirigerlo, Massimiliano Belvederesi, con l’associazione culturale Cinemino. Solo qualche mese fa, la città ha accolto Raoul Bova, che ha girato in città la serie tv “I magnifici 5”. Fiction, questa, prodotta dalla Lux Vide (la stessa casa di produzione di “Che Dio ci aiuti”, “Buongiorno mamma” e “Un passo dal cielo”).