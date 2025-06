Ancona, stagione lirica alle Muse, Dipasquale racconta il “suo” Trovatore

ANCONA – In occasione della Festa della Musica, che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo, ieri pomeriggio al Ridotto del Teatro delle Muse, il direttore artistico della stagione lirica della Fondazione Muse, Vincenzo De Vivo ha tenuto un incontro introduttivo alle opere in cartellone che sono in programma il prossimo ottobre e dicembre alle Muse, e cioè Il Trovatore di Giuseppe Verdi e Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Assieme a De Vivo il regista Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, che ha illustrato il nuovo allestimento del Trovatore. Il cartellone della Stagione lirica si apre venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 con replica domenica 12 ottobre alle ore 16.00 con Il Trovatore, libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele Bardare, dal dramma El Trobador di Antonio Garcia Gutiérrez, musica di Giuseppe Verdi, direttore Andriy Yurkevych, regia Giuseppe Dipasquale. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. Venerdì 5 e domenica 7 dicembre va in scena Il Barbiere di Siviglia libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Pierre Carón de Beaumarchais, musica di Gioachino Rossini, direttore Jacopo Brusa, regia e scene Damiano Michieletto, costumi Carla Teti. L’allestimento è del Maggio Musicale Fiorentino, ma l’opera è realizzata in coproduzione con Fondazione Rete Lirica delle Marche. Come di consueto una serie di incontri con il pubblico e con le scuole farà da introduzione ai titoli in programma. Previste anche due serate come anteprima giovani, per Il Trovatore l’8 ottobre e per Il Barbiere di Siviglia il 3 dicembre, entrambe alle ore 18 di ciascuna opera agli allievi delle scuole secondarie e agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche.

«Quest’incontro ci serve per approfondire il tema di come il Teatro costruisce la propria offerta in una stagione lirica che è pensata e indirizzata a una città allargata, ad Ancona ma anche a tutti quelli che, oltre alla regione e ai flussi turistici, sono attratti dall’offerta culturale – ha spiegato il maestro Vincenzo De Vivo –. Dipasquale mette in scena il suo secondo Verdi, dopo la Traviata al Bellini di Catania, quella Traviata che faceva intravvedere in spazi lontani quella che era la verità della storia della donna più desiderata e più infelice di Parigi. Questa idea poetica mi ha spinto a chiedergli di mettere in scena un altro Verdi e gli ho affidato il Trovatore, opera estremamente difficile dove vediamo tutto ciò che è già accaduto o l’annuncio di ciò che accadrà. Così comunichiamo anche con il nostro pubblico cosa stiamo facendo e dove stiamo andando».

Senza nulla togliere all’opera del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, molto interessante è stato il confronto con il regista de Il Trovatore, Giuseppe Dipasquale, che ha raccontato cosa c’è dietro alle sue scelte: «Questa proposta del Trovatore nasce in uno spirito di collaborazione che Marche Teatro ha inaugurato quest’anno ancora di più con la Fondazione Teatro delle Muse, e nasce da una mia frequentazione non assidua ma sentita dell’opera e, come diceva Vincenzo, dalla Traviata al Trovatore ora della triade mi resta Il Rigoletto, chissà che in futuro non arrivi anche quella». Poi Dipasquale s’è addentrato nello specifico: «Il Trovatore è un’opera davvero difficile da mettere in scena, molto diversa dalla Traviata. Nasce come una storia cupa, pessimistica, che fin dai primi versi porta in scena un assassinio pesante, violento, un vulnus umano inevitabile su cui ruota tutta la vicenda. Come i surrealisti negli anni Venti, la prima scena determina tutto: il presente non esiste, esiste l’accaduto e ciò che accadrà. Il Trovatore è un’opera narrata, dove i personaggi ci mostrano una storia che è stata. L’elemento della morte è vivamente presente in scena, non come minaccia ma come superamento, una catarsi che forse non c’è del tutto. La morte è il dato fondante che lega tutti i personaggi. Ho immaginato un luogo dell’azione che fuoriesca da una raffigurazione storica per evitare il folklore, un luogo dell’anima più metaforico, favolistico, dove incarnare scenicamente le grandi passioni: vendetta, sangue, fuoco. Un fuoco purificatore che sarà presente in ogni momento ma non raggiungerà mai il suo obiettivo finale. I personaggi sono archetipi senza mediazione, il cattivo, la maga, la vittima, il carnefice, con un’unica volontà, come nei personaggi della fiaba. Vicende antropologicamente ataviche che colpiscono l’immaginario del pubblico». Dipasquale prima di congedarsi ha specificato anche che «il teatro deve mostrare una strada, spostare l’attenzione dalla quotidianità al palcoscenico, far guardare questa storia “altra” che finge la realtà, non la copia».

Le conclusioni, prima di spiegare il Barbiere di Siviglia, sono state del maestro Vincenzo De Vivo: «Adesso sapete cosa stiamo facendo – ha dichiarato –, una produzione che realizza interamente tra queste mura con le maestranze di Marche Teatro e con il desiderio del Cda Fondazione Muse di rendere sempre più incarnata nella città la necessità di partecipare alla stagione lirica come momento più alto dell’anno. Alle nuove generazioni dedichiamo le anteprime di entrambe le opere perché in futuro sviluppino quello che stiamo preparando per loro».