Ancona, “La spiaggia dei gabbiani” sbarca al cinema. Brindisi e red carpet in piazza del Papa

ANCONA – Tutto pronto per l’anteprima anconetana del film La spiaggia dei gabbiani, del giovane regista Claudio Pauri. L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle 20.30 al Movieland Goldoni, un cinema che solo recentemente ha rivisto la luce.

La conferenza stampa di presentazione oggi (15 aprile), alle 12, nella sala giunta del Comune, che ha dato il patrocinio. A fare gli onori di casa, Daniele Berardinelli, assessore con delega al turismo: «Sono doppiamente orgoglioso di essere qui oggi. Non solo perché il regista e parte del cast sono anconetani – ha detto Berardinelli – ma anche perché così promuoviamo la Riviera, Marina Dorica e le nostre spiagge, che verranno viste in tutta Italia».

LEGGI PURE: Al via ad Ancona le riprese del film La spiaggia dei gabbiani, l’esordio alla regia di Claudio Pauri

Al suo fianco, il sindaco Filippo Moschella, di Sirolo. È proprio qui, oltre a Numana e ad Ancona, che sono state girate le scene, a bordo di una barca a vela da circa 15 metri. Per i non addetti ai lavori, va detto che non è usuale girare in barca, per tutte le difficoltà del caso. Sul set, infatti, sono state necessarie anche delle barche d’appoggio perché un’imbarcazione, in media, può contenere una dozzina di persone, tra attori e troupe.

Dopo Raoul Bova e Marco Bocci, Ancona ricomparirà sul grande schermo con la firma di Pauri e il sostegno della Regione: «È anche merito di Marche Film Commission – ha fatto notare Berardinelli – La gente conosce Ancona per il porto, ma non sa che magari a dieci minuti di macchina ci sono spiagge e monumenti mozzafiato, all’insegna degli eventi e della cultura».

LEGGI PURE: Ancona, terminate le riprese de “La spiaggia dei gabbiani”. Festa grande (e brindisi) a Sirolo

Curiosa la trama, che ha preso concretezza in sole tre settimane di ciak: «Dei trentenni si ritrovano in barca a vela per il compleanno di uno di loro, ma non si vedevano da dieci anni – racconta il regista, che ha firmato la sceneggiatura assieme a Giulia Betti –. E quindi il fatto di incontrare persone che sono state importanti nel loro passato genera tensioni e conflitti, ci sono tanti non detti e si crea una tensione per aver condiviso una parte importante della vita con determinate persone, che però ora non sono più le stesse di prima. Ciò che muove la trama e i personaggi è il come ognuno di loro si vede e come viene visto dal resto del gruppo».

Temi a lui cari, come «il cambiamento, il vivere un’età in cui sei nel limbo e guardi con un occhio al passato e lo sguardo al futuro. È uno dei temi di tutta la mia generazione. Dopo i vent’anni, arrivi ad un punto in cui dici ˊChe ho fatto? Cosa è rimasto? ˊ e soprattutto ˊ Che farò? Cosa rimarrà?ˊ». Il mare, per Pauri, «rappresenta la leggerezza, la libertà, ma anche l’instabilità, il sentirsi persi».

Nel cast, composto d marchigiani e non, la partecipazione straordinaria della tiktoker Giulia Sara Salemi (5 milioni di follower). Gli altri attori sono Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi.

Daniele Vagnozzi è di Ancona, mentre Veronica Baleani è di Sirolo. «Girare qui è stato emozionante, io lavoro e vivo a Roma da anni e tornare per fare un film qui è stata un’emozione unica», dicono i due co-protagonisti. Vagnozzi – che ha debuttato con il suo spettacolo teatrale Tutto bene ma non benissimo – vanta nel curriculum esperienze al fianco di Edoardo Leo, Frank Matano e Neri Marcorè. Baleani l’abbiamo vista in tv in fiction di successo come Don Matteo e Rex.

Dopo l’anteprima del 17, un brindisi con tanto di red carpet (e foto con il cast) al Raval di piazza del Papa. Diverse le proiezioni previste ad Ancona. Si replica giovedì (alle 18.30), venerdì (ore 21), sabato (22.10) e domenica (18.30). Altre uscite in sala sono previste a Recanati, Fano, Fermo, Numana, Jesi, Ascoli, Fabriano.

Poi, fuori regione: a Roma, Milano, Bologna, Torino, Cagliari e Pescara. A seguire il percorso nelle arene estive e a partire da settembre sarà distribuito da Minerva Pictures su Sky Primafila, Netflix, Prime video, Apple tv, Rakuten tv, I-tunes, The film club. Gli attori sono stati selezionati tra circa mille candidature in cinque mesi di casting.

Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica anconetana Guasco. L’amministratore delegato Fabrizio Saracinelli è soddisfatto e annuncia la partecipazione della pellicola a festival (inter)nazionali: «È stato un bel lavoro di squadra, le riprese sono iniziate poco dopo l’alluvione del 15 maggio e le condizioni meteo non erano meravigliose. Abbiamo messo in atto un film pensato in barca a vela, in mare, senza le piscine che usano le grandi produzioni». Insomma, è stata una bella sfida. E pare proprio che sia stata vinta.