Ancona, allo Sperimentale il concerto per il “Giorno della Memoria”

ANCONA – Concerto al Teatro Sperimentale di Ancona, sabato alle 18, per celebrare il Giorno della Memoria. È un appuntamento che si ripete da anni, quello degli Amici della Musica «Guido Michelli», e che si svolge con il patrocinio della comunità ebraica di Ancona e dell’Anpi. Sabato allo Sperimentale, dunque, Gabriele Pieranunzi, violino, e Roma Tre orchestra, diretta da Pietro Borgonovo, interpretano un programma che prevede il concerto per violino op.12 di Kurt Weill e la sinfonia in re maggiore n.1 di Gustav Mahler nella versione per quindici strumenti di Iain Farrington.

Il concerto vede, accanto a due figure di spicco del panorama musicale italiano, Gabriele Pieranunzi e Pietro Borgonovo, la Roma Tre Orchestra. Fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza e volta alla diffusione della grande musica, soprattutto tra le nuove generazioni. L’associazione Roma Tre orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici in numerosi e importanti luoghi destinati alla cultura nella capitale.

Dal 2017 Roma Tre orchestra svolge un intenso impegno a favore dei giovani pianisti grazie alla rassegna «Young artists piano solo series», nata allo scopo di coinvolgere i migliori artisti provenienti da ogni parte del paese. In questi anni sono stati decine i giovani coinvolti, tra loro vincitori di concorsi nazionali e internazionali, in molti casi al debutto assoluto nella capitale. La prima sinfonia di Mahler è proposta nella versione per piccola orchestra di Iain Farrington. La sinfonia fu lungamente rivista, anche dopo la prima esecuzione a Budapest del 20 novembre 1889, e nel 1893 Mahler la intitolò Titano. Si tratta di un’opera della piena maturità del compositore, scritta in età già artisticamente avanzata e dalla quale, infatti, traspare già tutta la sapienza compositiva dell’autore.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto al Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro.