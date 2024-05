Ancona, presentata la Stagione Lirica 2024: «Calendario posticipato e largo ai giovani»

ANCONA – Marche Teatro, presentata oggi (giovedì 23 maggio) la Stagione Lirica 2024. La conferenza stampa si è tenuta stamattina, alle 11, al Ridotto delle Muse. A fare gli onori di casa, la direttrice uscente, Velia Papa, che ha introdotto il tavolo: presenti Vincenzo De Vivo, direttore artistico della Stagione Lirica di Ancona, Marco Ascoli Marchetti, presidente della Fondazione Teatro delle Muse, gli assessori Antonella Andreoli (politiche educative) e Anna Maria Bertini (cultura) e Donatella D’Amico, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

«Si tratta di una stagione bella, con due titoli di grande notorietà – ha detto De Vivo –, il Nabucco di Giuseppe Verdi e Madama Butterfly, di Giacomo Puccini, a cento anni dalla sua morte. Due titoli di grande respiro, in cui ci sono interpreti interessanti. Alcuni della giovane leva, come Rebecca Lokar (Abigaille) o il protagonista del Nabucco, il giovane Ernesto Petti, che verrà carico dei ruoli che interpreta al Festival Verdiano di Parma. Ma c’è anche un debutto nel ruolo di Cio-Cio-San di Myrtò Papatanasiu che, dopo aver interpretato tanti ruoli mozartiani, è passata a Puccini».

Al tavolo, da sinistra, Ascoli Marchetti, D’Amico, Bertini e De Vivo con Velia Papa

Il via lo darà il Nabucco il prossimo 25 ottobre (20.30), per poi replicare il 27 (alle 16.30). Quindi, Madama Butterfly il 6 dicembre alle 20.30, in replica l’8 dicembre alle 16.30. Due spettacoli, «uno realizzato interamente dalla Fondazione Teatro delle Muse (il Nabucco) e l’altro in coproduzione con l’Opera Giocosa di Savona, per un allestimento del Coccia di Novara». Tra l’altro, la produzione di Madama Butterfly porta la firma di Renata Scotto, la straordinaria artista recentemente scomparsa.

Quest’anno, sarà forte il coinvolgimento dei giovani. Un modo, questo, per avvicinare i più piccoli alla Lirica. «Sarà una stagione importante», per Marco Ascoli Marchetti, della Fondazione: «Oltreché la novità delle date (il calendario è stato spostato da settembre ad ottobre, ndr), avremo anche la novità dell’anteprima giovani, che ho fortemente voluto per avvicinare i nuovi spettatori, i più piccoli. La prova generale verrà dedicata alla presenza dei giovani, delle scuole superiori e delle università».

Il plauso dell’assessore comunale alla cultura Bertini: «La Stagione 2024/2025 risente di un forte giro di boa alla programmazione. In calendario – riflette – ci sono due opere importanti sia per il valore delle opere sia per il valore economico che tanto la giunta quanto gli sponsor stanno facendo. Partiremo col Nabucco e seguirà Madama Butterfly. Rilevante è la calendarizzazione degli eventi, che non saranno più a settembre ma fra ottobre e dicembre. La ragione? Le motivazioni sono nate dal fatto che il periodo naturale della Lirica. E fare simili iniziative a settembre, quando la stagione balneare si prolunga sempre più, significa avere una utenza inferiore».

Insomma, un modo per allargare la partecipazione. Ok quindi alla presenza di studenti, che pagheranno un prezzo ridotto di 5 euro: «Vogliamo coinvolgerli attivamente e fare loro capire l’importanza che la Lirica riveste nella società, nella cultura, nel modo di vivere. Non dimentichiamo che la Lirica è diventata patrimonio dell’Unesco». Soddisfazione anche da Andreoli e D’Amico, che hanno evidenziato i valori della Lirica da tramandare ai più piccoli. Un progetto culturale che – per dirla con le parole di De Vivo – parte dal pubblico del futuro.

INFORMAZIONI e BIGLIETTI

La campagna abbonamenti si apre:

da mercoledì 12 GIUGNO per RICONFERME ABBONAMENTI

da lunedì 1 LUGLIO NUOVI ABBONAMENTI

da giovedì 12 SETTEMBRE BIGLIETTI

ABBONAMENTI:

€135 platea poltronissime, €125 platea poltrone, €105 prima galleria, seconda galleria €80, terza galleria €30. Abbonamento Giovani (fino a 30 anni) prima galleria €75, seconda galleria (over 70) €60 (under 30) €55, terza galleria (under 30 e over 70) €25.

BIGLIETTI:

€95 platea poltronissima, €90 platea poltrone, €80 prima galleria, €65 seconda galleria, €35 terza galleria.

Biglietti Giovani (fino a 30 anni) Prima Galleria €60, Seconda Galleria €40 (anche over 70), Terza Galleria €25 (anche over 70).

Info: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org.