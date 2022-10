Al via ad Ancona il “Kum! Festival”. Attesi lo psichiatra Massimo Recalcati e Kim Rossi Stuart

ANCONA – Al via il Kum! Festival di Ancona. L’appuntamento ormai annuale, giunto alla sua settima edizione, aprirà i battenti oggi, 14 ottobre, per poi chiudersi domenica 16. In calendario, 57 ospiti per 42 incontri dedicati al fine vita.

L’evento inaugurale è gratuito. I biglietti per tutti gli altri eventi si possono acquistare sul sito www.kumfestival.it o presso le biglietterie fisiche del Teatro delle Muse e nell’auditorium de La Mole, aperta venerdì 14, sabato 15 e domenica 16, dalle 10 alle 20.

Domani, ad Ancona, arriverà il regista e attore Kim Rossi Stuart. Ad alcuni incontri, ci sarà anche Massimo Recalcati, psicanalista ed editorialista, che ha assunto il ruolo di direttore scientifico di Kum!. La manifestazione, organizzata dal Comune e dal Fondo Mole Vanvitelliana (con la cura di Jonas Ancona per le attività sul territorio) è infatti dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche, con un ricco programma di incontri e conferenze.

Massimo Recalcati (OLYMPUS DIGITAL CAMERA)

Gli eventi Psicologia da Tè e Aperipsì sono gratuiti. Di seguito, i programmi delle giornate di oggi e domani.

Si aprirà alle 16.30 con l’inaugurazione alla presenza della sindaca, Valeria Mancinelli, dell’assessore alla cultura Paolo Marasca, del direttore scientifico Massimo Recalcati e di Federico Leoni.

Alle 17, le giornaliste Francesca Mannocchi e Marianna Aprile apriranno il festival in collegamento live streaming da Kiev. Mannocchi, intervistata dall’opinionista Aprile, racconterà il suo rapporto con la malattia e il rischio che corre chiunque si ammali: quello di identificarsi nel proprio male e vivere per sempre sentendosi una vittima.

Si proseguirà alle 18 con Infine vita, il modo in cui il filosofo Jacques Derrida ha pensato il rapporto tra vita e morte. Ne parlerà Simone Regazzoni, anch’egli filosofo.

Dopo mezz’ora, è atteso il filologo e critico Massimo Raffaeli per un’incursione nella poesia novecentesca, che traccia i contorni e le sfumature dei versi del poeta anconetano Francesco Scarabicchi. L’incontro avrà luogo alla Sala delle polveri.

Anche i libri protagonisti al Kum! Bookshop, con le psicoanaliste Monica Carestia e Maria Laura Bergamaschi e gli psicologi Pino Pitasi e Paolo Borin per parlare del trascorrere del tempo e dei meccanismi psichici che lo negano, a partire da La freccia ferma di Elvio Fachinelli.

Kim Rossi Stuart

Alle 19 Il critico Andrea Bellavita ci guida attraverso la filmografia del regista Clint Eastwood per vedere come e quanto vi affiori il tema della fine. Stesso orario per Roberto Cresti che proporrà un confronto tra conscio e inconscio.

Torna alle 21.30 Massimo Recalcati con Amen al teatro sperimentale. Il primo testo teatrale di Recalcati, che precederà gli attori in scena per introdurre lo spettacolo al pubblico. Un grumo di voci e di pensieri che toccano il mistero assoluto della vita e della morte.

Per domani, 15 ottobre, attesissimi Moni Ovadia con Morire dal ridere e Kim Rossi Stuart, alle 21.30, al Cinema Italia. Sul palco del festival, insieme a Recalcati, l’attore e regista Rossi Stuart presenterà il suo ultimo film Brado, da lui scritto e diretto, in uscita nelle sale dal 20 ottobre.