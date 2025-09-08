Ancona, torna il Festival della storia. Focus sul tema: passione

Dall'11 al 14 settembre dialoghi e talk sul tema della passione come motore essenziale tanto in politica quanto nella scienza e nell’arte

ANCONA – Dall’11 al 14 settembre torna ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana, il Festival della storia, alla sua settima edizione. Tema di quest’anno: Passioni.

«Con Passioni, il tema scelto per quest’anno, abbiamo voluto esplorare la dimensione emotiva della storia in tutte le sue sfumature», dice direttore scientifico Fulvio Cammarano. «Ci siamo chiesti in che modo le emozioni – individuali e collettive – abbiano influenzato i grandi snodi del passato, dalla sfera pubblica a quella privata. Le passioni sono spesso invisibili, ma agiscono in profondità: alimentano ideali, accendono rivoluzioni, guidano scelte politiche e culturali. Sono spesso il motore delle grandi trasformazioni storiche. Il titolo Passioni allude proprio a questa forza nascosta, spesso inafferrabile, ma decisiva. Durante il Festival, il pubblico potrà confrontarsi con i tanti significati che questa parola porta con sé – una parola che, nel bene e nel male, rappresenta sempre l’essenza più autentica dell’umano».

«Forse dunque non è mai stata la ragione, che è zoppicante nell’uomo e altrettanto rara nell’umanità, a determinare le grandi svolte della storia», riflette la presidente Valentina Conti. «A muovere le scelte dell’uomo politico sono stati piuttosto il temperamento, il bisogno fisico, l’immaginazione, il pregiudizio ereditario e, in generale, le passioni dominanti, congiunte all’interesse personale, di famiglia, di casta, di azione, di partito. Esiste insomma una fisiologia delle passioni nella storia, che l’edizione 2025 del Festival si propone di indagare, per restituire gli uomini e le donne alla dimensione dell’umano, esseri vivi, lentamente formati nella storia e non automi improvvisati, governati dalle logiche inflessibili che trasformano la teoria in dogma, il contratto sociale in cieca obbedienza, il governo in dispotismo».

Il Festival della Storia deve il suo successo anche alle proficue collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà culturali regionali, tra cui l’Istituto Gramsci Marche. Queste le parole della sua presidente Silvana Amati: «Questo festival, che sosteniamo fin dalle sue origini, per il format e la capacità di coinvolgere il pubblico, è un fiore all’occhiello della programmazione culturale del Comune di Ancona, che ringraziamo per il sostegno».

Tutti gli eventi (qui il programma completo dei talk) sono a ingresso gratuito senza prenotazione. La storia ci insegna che molti grandi cambiamenti sono nati dalla passione, che si è rivelata essere un motore essenziale tanto in politica quanto nella scienza e nell’arte. Gli ospiti restituiranno alcune delle infinite sfaccettature della “passione”.

Come ogni anno Claudio Bruschi condurrà una passeggiata storica domenica 14 alla mattina. Per questa edizione, l’appuntamento, dal titolo “Passione rossa: Ancona e Garibaldi”, è alle 10,30 del 14 settembre davanti all’ingresso del Museo del Risorgimento di Ancona, a palazzo Baldi, in piazza Stracca 1.