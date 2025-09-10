Ancona apre la Stagione Lirica 2025 con Il Trovatore di Verdi al Teatro delle Muse

Nuovo allestimento firmato dalla Fondazione Teatro delle Muse, grandi voci internazionali e un ricco programma di incontri, prove aperte e dirette streaming per avvicinare il pubblico all’opera

ANCONA- Il sipario della Stagione Lirica di Ancona 2025 si alza con uno dei titoli più amati del repertorio verdiano: Il Trovatore, in scena al Teatro delle Muse l’8 ottobre (anteprima giovani), il 10 ottobre (ore 20.30) e il 12 ottobre (ore 16.00). A dirigere l’Orchestra Gioachino Rossini di Pesaro sarà il maestro ucraino Andriy Yurkevych, mentre la regia porta la firma di Giuseppe Dipasquale. La produzione è un nuovo allestimento a cura della Fondazione Teatro delle Muse.

Un cast di respiro internazionale

Sul palco, un cast di primo piano: il soprano Salomè Jicia debutta nel ruolo di Leonora, accanto al tenore Amadi Lagha (Manrico) e al baritono Serban Vasile (Conte di Luna). Azucena è affidata alla giovane promessa Valentina Pernozzoli, mentre Ferrando sarà Yongheng Dong. Completano il cast Antonella Granata (Ines) e Alessandro Fiocchetti (Ruiz). Il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” completa l’organico artistico.

L’opera si apre alla città: scuole, incontri e prove in streaming

Il progetto culturale attorno a Il Trovatore non si limita alla messa in scena. Con il format “Tutti all’Opera”, la Fondazione Teatro delle Muse e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona propongono un calendario di iniziative pensate per avvicinare studenti e cittadini al mondo dell’opera.

«Con questo progetto vogliamo rafforzare il legame tra la città e l’opera lirica – dichiara Marta Paraventi, Assessore alla Cultura –. È un investimento sulla crescita culturale della comunità, nel segno di Franco Corelli, simbolo della nostra identità musicale».

Il Direttore Artistico Vincenzo De Vivo guiderà due incontri per le scuole: il 1° ottobre (ore 15.00 introduzione all’opera, ore 16.30 prova aperta) e l’8 ottobre, con l’anteprima giovani.

In parallelo, per il pubblico più ampio, quattro appuntamenti in diretta Facebook permetteranno di assistere alle prove dell’opera da casa, con approfondimenti guidati:

24 settembre, ore 16.00 – Dietro il sipario e in sartoria

27 settembre, ore 16.00 – Che cos’è una prova musicale?

1 ottobre, ore 16.00 – Prova di scena

7 ottobre, ore 16.00 – Prova d’assieme con coro e orchestra

A questi si aggiunge la guida all’opera di domenica 5 ottobre alle 11.00 presso il Ridotto del Teatro, a ingresso libero.

Al Teatro anche una mostra interattiva

Durante le serate di rappresentazione, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Opera fai da te”, allestita nel foyer del Teatro delle Muse: un percorso espositivo per scoprire da vicino i mestieri dell’opera e la costruzione di uno spettacolo lirico.



Per le scuole interessate al progetto “Tutti all’Opera”: info@marcheteatro.it