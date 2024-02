Il jazz di Javier Girotto Aires Tango apre i Concerti Oro ad Altidona

ALTIDONA – La rassegna concertistica Concerti Oro, che si terrà presso l’Accademia Malibran di Altidona (Fermo), riparte con un ricco calendario di eventi musicali di alto livello. Rossella Marcantoni, direttore artistico della rassegna, firma un cartellone di 16 concerti che spaziano dalla musica classica al jazz e alla canzone d’autore, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali. In programma anche due master class di pianoforte con concerto finale.

La rassegna apre domenica 3 marzo alle 17,30 in Sala Colonna, sul palco uno dei più grandi quartetti del Jazz internazionale: Javier Girotto Aires Tango, che celebra quest’anno 30 anni di carriera. Il quartetto Aires Tango, ideato da Javier Girotto, ha riscosso un enorme successo sin dalla sua creazione negli anni Novanta. Grazie al grande apprezzamento del pubblico, il gruppo è riuscito a continuare l’attività fino ai giorni nostri, mantenendo intatta la propria fama e continuando ad affascinare le platee di tutto il mondo.

Con Aires Tango, Javier Girotto ha dato al tango un tocco di libertà improvvisativa, mescolando melodie e ritmi argentini con un tocco di jazz, creando delle fantastici e coinvolgenti performance strumentali. Nato a Cordoba nel 1965, Girotto ha studiato negli Stati Uniti al Berklee College of Music prima di trasferirsi in Italia, dove ha collaborato con numerosi artisti jazz internazionali. Grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di mescolare influenze musicali diverse, si è affermato come uno dei protagonisti della scena jazzistica internazionale.

Il quartetto Girotto-Aires Tango è composto da Javier Girotto al sax soprano, Alessandro Gwis al pianoforte, Francesco De Rubeis alle percussioni e Marco Siniscalco al basso.