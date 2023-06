Il Piano Solo Tour per il lancio del nuovo disco Naked. Uno straordinario evento che sarà una delle due tappe italiane

GRADARA – Giovedì 22 giugno, alle 21, la Rocca di Gradara sarà il palcoscenico di un imperdibile concerto in pianoforte acustico dell’acclamato artista e compositore internazionale Kekko Fornarelli.

Uno straordinario evento che sarà una delle due tappe italiane in cui l’artista presenterà il suo ultimo album, Naked, regalando al pubblico un’esperienza musicale dall’intensa carica emotiva.

Kekko Fornarelli è un talentuoso pianista e compositore, noto per la sua abilità di creare atmosfere incantevoli e coinvolgenti attraverso la musica che compone.

Il suo nuovo album, Naked, rappresenta una nuova frontiera nella sua carriera artistica, raccontando storie emozionanti attraverso note e melodie che toccano il cuore di chi ascolta, in tutto il mondo. Il concerto di Gradara è, infatti, una delle tappe di un tour internazionale che ha toccato, fino ad ora, Germania, Korea del Sud, Giappone, Madagascar e Portogallo, per proseguire, ad ottobre in Australia.

Alla Rocca di Gradara una tappa del tour internazionale dell’artista Kekko Fornarelli (foto da Ufficio Stampa)

Durante il concerto, Kekko Fornarelli trasporterà il pubblico in un viaggio musicale avvolgente, regalando momenti di pura magia e trasmettendo le sue emozioni con la forza della sua musica.

La Rocca di Gradara, con la sua maestosità e la sua atmosfera incantata, offre uno scenario perfetto per questa serata indimenticabile. Situata nel suggestivo borgo medievale di Gradara, la Rocca è un simbolo di storia e bellezza, che si fonde magnificamente con la musicalità di Kekko Fornarelli.

Il concerto si svolgerà in un’atmosfera intima e avvolgente, dove il pubblico potrà immergersi nell’armonia del pianoforte acustico e nella magia del luogo.

“Piano Solo Tour”

ore 21.00

Cortile d’Onore della Rocca di Gradara

ingresso gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

prenotazione consigliata

tel 0541964673 – 3311520659