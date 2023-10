Al “Lauro Rossi” di Macerata in scena il teatro amatoriale della rassegna Perugini 

Otto gli spettacoli in programma, selezionati tra le migliori compagnie non professioniste d’Italia. Ecco i dettagli

MACERATA – Sabato 14 ottobre taglio del nastro per la 55esima Rassegna Nazionale d’Arte Drammatica “Angelo Perugini” che, dopo 8 spettacoli, selezionati tra le migliori compagnie non professioniste d’Italia, si concluderà il 17 dicembre.

Il Comune di Macerata in collaborazione con il Teatro Oreste Calabresi A.P.S. e la Compagnia Filarmonico Drammatica “Andrea Caldarelli” A.P.S. presenta un programma di sicuro interesse, in sintonia con le tendenze drammaturgiche sia classiche che contemporanee. «Si tratta di un’iniziativa che, nata con l’intento di onorare un grande artista maceratese scomparso nel ‘60, e oggi dedicata a Ugo Giannangeli, è divenuta con il passare del tempo un appuntamento di rilievo nazionale per i grandi appassionati del teatro amatoriale – interviene l’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Cinquantacinque anni di attività rappresentano di per sé una testimonianza della validità e della qualità della rassegna che ogni anno richiama un folto pubblico e le migliori compagnie amatoriali nazionali che propongono spettacoli sempre di qualità oltre alla varietà dei generi soddisfacendo i gusti del pubblico».

La Rassegna gode del patrocinio della Regione, della Provincia di Macerata, dell’Università e dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, dell’ARCI, della U.I.L.T. Marche e della FITA Marche.

Con la 55esima Rassegna Nazionale “Angelo Perugini” si mantiene e si rinnova il feeling che lega la manifestazione ai tanti appassionati del teatro. «Le tavole del prestigioso Lauro Rossi – affermano Paola Cosimi e Quinto Romagnoli, del Comitato Organizzatore – sono un punto d’arrivo di tante compagnie italiane e i selezionatori hanno avuto un difficile compito nella scelta degli spettacoli, anche alla luce di una rimarcata qualità artistica e per l’alto numero delle domande di partecipazione alla Rassegna più di 60».

Mario Pallotta, presidente del Teatro Oreste Calabresi aggiunge. «Ho l’onore di essere uno dei fondatori della Rassegna, dedicata anche quest’anno a Ugo Giannangeli, regista ed ideatore della manifestazione unitamente a Lucio Cartechini, Paolo Piangerelli, e tanti altri appassionati di commedie e drammi. Negli ultimi 54 anni la Rassegna ha portato a Macerata più di 300 compagnie che hanno anche turisticamente scoperto i nostri meravigliosi territori».

Si inizia sabato 14 ottobre, alle 21,30, con un musical che ha spopolato per tre anni a Brodway : “Revolution” di Lin Manuel Miranda, portato alle scene dall’Associazione culturale “Stella” di Porto Potenza Picena che nel suo palmares vanta anche altri straordinari successi come l’allestimento del “Jesus Christ Superstar” davanti a Papa Giovanni Paolo II°, durante un incontro con i giovani di tutto il mondo.

Domenica 22 ottobre, alle 17,30, sarà la volta di una brillante commedia della maceratese Valentina Capecci : “Due donne e un delitto”. Una intrigante commedia presentata da una compagnia nota al pubblico maceratese, la “Linea di confine” di Roma che nel 2007 e 2011 ha vinto la Rassegna Perugini.

Domenica 5 novembre alle 17,30, la Compagnia GTT “Gruppo Teatro Tempo“ di Carugate (MI) parteciperà per la prima volta alla 55a Rassegna presentando “Prenom” succeso mondiale dei francesi M. Delaporte e A. de la Patelliére e sicuramente porterà una ventata di allegria e buonumore.

Domenica 12 novembre, alle 17,30 arriverà la Compagnia “Palcoscenici” di Roma con l’esilarante commedia di Luca Franco “Tutti e tre per terra”. Una vicenda piena di verve comica con un finale insospettato.

Domenica 19 novembre, alle 17,30, ritorna la Compagnia dell’Orso di Lonigo (VI) con “Trappola per un uomo solo” di Robert Thomas. Un giallo che terra sospesi gli animi degli spettatori coinvolgendoli alla scoperta di una soluzione finale mai immaginata.

Domenica 26 novembre, alle 17,30, una novità presentata dalla superpremiata Associazione Teatro Impiria di Verona che con una commedia di Laura Murari e Andrea Castelletti: “Bon Mariage”, porterà il pubblico all’epoca dei lumi, il Settecento, dove in un ambiente elegante e intrigante si consumerà una storia veramente avvincente.

Domenica 3 dicembre, alle 17,30, avvicinandoci al Natale, verrà ripresentato al pubblico maceratese, dopo più di 40 anni, uno dei classici più conosciuti del grande Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello”. La Compagnia “Luna Nova” di Latina è chiamata a questo importante confronto con un testo dell’autore napoletano più famoso nel panorama teatrale internazionale.

Il 17 dicembre, alle 16,30 vi sarà la premiazione dei migliori spettacoli di questa 55a Rassegna alla quale seguirà, alle 17,30, lo spettacolo di Luigi Pirandello “Il piacere dell’onestà”. L’Associazione “Teatro Oreste Calabresi” corona un progetto inseguito da anni poiché l’autore agrigentino in questo testo parla di Macerata quando, nei primi anni del ‘900, veniva nella nostra città al Liceo G. Leopardi e descriveva la passeggiata serale alle “mura da sole” con la campagna “piena di lucciole…” .

Sostengono la Rassegna l’APM, l’Ottica Pietroni, la Farmacia Cairoli e tanti altri operatori economici maceratesi che, affermano gli organizzatori “applaudiamo per la loro sensibilità e il loro contributo a sostegno della cultura e del teatro”.

Abbonamenti sino al 14 ottobre e biglietti dal martedì al sabato alla Biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini di Macerata. Tel: 0733.230735. Nei giorni domenicali la biglietteria sarà aperta al Teatro Lauro Rossi dalle ore 16,15 alle 17,30.