A Fano torna il grande Gospel: al Teatro La Fortuna i ‘The Florida Fellowship Super Choir’

FANO – Il grande Gospel torna a Fano. A esibirsi mercoledì 27 dicembre alle 21 15 al Teatro della Fortuna saranno i ‘The Florida Fellowship Super Choir’.Si tratta della ventiquattresima edizione del tradizionale appuntamento natalizio organizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano e Fondazione Teatro della Fortuna.

«Il coro gospel Florida Fellowship Super Choir – si legge nella nota diffusa dal Teatro fanese – è un gruppo di Fede, Famiglia e Fratellanza. Fondato nel 2017, comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida».

Nel 2023, sotto la guida del loro fondatore e direttore esecutivo, Corey Edwards hanno celebrato 7 anni di attivita. Sono stati i vincitori della categoria Grandi Cori del 2022 nel concorso “How Sweet the Sound”, un concorso a livello internazionale condotto da Donald Lawrence, con celebri giudici gospel come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Bishop Hezekiah Walker. Sono stati presenti su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti come “Hezekiah Walker’s Choir Fest”, “Bobby Jones Presenta”, “The Gospel Music Workshop of America” e la “National Convention of Gospel Choirs and Choruses”, solo per citarne alcuni”.

Hanno anche avuto il privilegio di condividere il palco con alcuni dei migliori e più brillanti cantanti nel campo della musica gospel come il pastore John P. Kee, Kierra “Keke” Sheard, l’evangelista Beverly Crawford, il reverendo Milton Biggham e molti altri. Il loro primo Cd “REJOICE: Live in Tampa” è stato pubblicato nel 2019 e da allora sono stati chiamati a cantare come ospiti nel singolo del ministro Corey intitolato “Daily Prayer” e hanno anche pubblicato il loro secondo CD intitolato “I Will Bless the Lord” nel 2022′. I soprani saranno Jessica Lowe e Tamara Smith, i tenori Jumah Day e Marc McDuffie e gli alti Jacinta Baptiste e Deana Butler.