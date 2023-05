Fano, in arrivo la 2^ edizione del Boomerang Rewind Festival: special guest Cristina D’Avena

FANO- Un programma in via di definizione ma dove già spicca una presenza di lusso: la madrina e special guest dell’edizione 2023 sarà Cristina D’Avena. Il Boomerang Rewind Festival 80-90, dopo il successo dello scorso anno che ha visto migliaia di persone affollare il Lido di Fano, quest’anno aggiunge un giorno al calendario (16-17-18 giugno) e ad un mese dal taglio del nastro annuncia la presenza di un’icona degli anni 80 e 90, Cristina D’Avena, capace con le sue sigle di cartoni animati, ma anche recitando in serie tv cult dell’epoca, di segnare una generazione.

La cantante e attrice, oggi anche conduttrice radiofonica, sarà sul palco del Lungomare Simonetti venerdì 16 giugno quando, dopo l’inaugurazione, si esibirà in concerto con i brani che l’hanno resa celebre. Ma Cristina D’Avena è solo la punta di un iceberg fatto di ospiti illustri, concerti, esposizioni ed eventi “sportivi” che faranno fare alla città di Fano un tuffo nel passato di oltre 40 anni.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Onstage, rientra nel programma della 29esima Festa della Musica Europea cui anche quest’anno ha aderito il Comune di Fano, il quale, come conferma l’assessore al Turismo ed Eventi, Etienn Lucarelli, ha creduto fin da subito a questa iniziativa: «Valorizzare il Lido è da sempre uno degli obiettivi di questa amministrazione – spiega – e questo evento lo fa appieno. Se lo scorso anno il Boomerang Rewind Festival poteva sembrare una scommessa, quest’anno sono convinto che sarà una conferma e il ricco programma che stanno mettendo in piedi gli organizzatori ne è la prova, così come la scelta della madrina, un’artista evergreen della musica italiana che sa coinvolgere nei suoi spettacoli persone di tutte le età. Sono convinto – conclude – che gli organizzatori e gli esercenti del Lido sapranno vestire a festa Lungomare Simonetti per accogliere i fanesi e turisti che interverranno all’evento».