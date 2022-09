Week end di controlli da parte dei carabinieri, patenti ritirate e denunce

Nel fine settimana i carabinieri hanno pattugliato le strade, sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e denunce

MACERATA – Week end di controlli lungo le strade, sei patenti ritirate dai carabinieri.

I militari del Norm di Civitanova e delle stazioni di Porto Recanati e Potenza Picena hanno denunciato un sessantottenne, pensionato, residente a Potenza Picena, che è stato fermato alla guida della sua auto. Sono stati rinvenuti, senza giustificato motivo, un taglierino e una porzione di stecca da biliardo, rinforzata in ferro e privata della sua protezione in gomma. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Nei guai anche un commerciante di 36 anni, residente nel fermano, che guidava con un tasso alcolico nel sangue oltre il limite. Ritirata la patente di guida.

Denunciata per inosservanza del provvedimento del foglio di via una cinquantunenne di origine brasiliana, residente nel ferrarese, fermata nel Comune di Porto Recanati e destinataria di un foglio di via obbligatorio, per tre anni, da quel Comune.

È risultato positivo all’etilometro anche un 25enne di Potenza Picena e i carabinieri gli hanno ritirato la patente. Anche un neopatentato di 19 anni, residente a Porto Recanati, è risultato positivo al test dell’etilometro. Ritirata la patente e auto sequestrata per la confisca. Una donna di 29 anni, di origini marocchine e residente nel fermano, non si è fermata all’alt dei carabinieri. Non indossava la cintura e la sua macchina era senza revisione e senza assicurazione. Veicolo sequestrato.

A Tolentino, i carabinieri hanno sanzionato un uomo di 58 anni di origini kosovare, che aveva esibito una patente del Kosovo, non convertita. A Macerata i carabinieri del Norm hanno denunciato a piede libero due operai, un cinquantunenne e un ventunenne, controllati al volante delle rispettive macchine, il primo a Sforzacosta e il secondo a Villa Potenza. Erano positivi all’alcol test, patente ritirata. A Macerata, infine, i carabinieri hanno sanzionato un 30enne residente a Treia. Era positivo al test dell’etilometro. Ritiro della patente e il veicolo è stato affidato ad un’altra persona.