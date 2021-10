In visita al cimitero viene investita: paura in via Santa Lucia

JESI – Stava andando a fare visita ai defunti al cimitero comunale, quando una vettura l’ha investita. Paura questa mattina verso le 10,50 in via Santa Lucia, la stradina del cimitero appunto, dove una donna jesina di 65 anni è stata investita da una macchina. Al volante della vettura – una utilitaria Citroen – c’era una donna (M.G.T. le sue iniziali) di 76 anni che non avrebbe fatto in tempo a frenare ed evitare il pedone. Per fortuna l’auto procedeva a velocità ridotta, sia per la strada stretta che per la presenza di altre persone che passavano a bordo strada dirette al vicino cimitero, quindi anche l’impatto ha avuto conseguenze per fortuna non gravi per la donna a piedi. La signora (C.D.) è stata soccorsa dall’automedica del 118 e dall’ambulanza e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi con un codice di bassa gravità. Per lei solo qualche contusione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Jesi per i rilievi di legge.