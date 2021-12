Villa Potenza, ruba denaro in chiesa: denunciato un uomo

MACERATA – Furto nella chiesa del Santissimo Crocefisso nella frazione di Villa Potenza. Denunciata una persona. Recuperata la refurtiva.

Il fatto è accaduto ieri, 27 dicembre. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Macerata sono intervenuti dopo la segnalazione del parroco che riferiva di un uomo che si era dileguato dalla chiesa in maniera furtiva.

Subito i militari si sono attivati arrivando ad identificare un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava nelle vicinanze. L’uomo di origine campane è stato trovato con la refurtiva. Si tratta di denaro sottratto ad un candeliere usato dai fedeli per le offerte. Aveva anche un nastro biadesivo per pescare le monete. La refurtiva è stata sequestrata. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura per il reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli.