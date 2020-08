SENIGALLIA – Giornate colme di tristezza per la società calcistica Vigor e per tutta la città di Senigallia. A poche ore dalla tragedia costata la vita a Christian Durazzi, il giovanissimo iscritto da due anni proprio nella Scuola Calcio Vigorina, un altro lutto ha colpito i colori rossoblu.



Nella stessa giornata è mancato infatti Oliviero Costantini, indimenticabile allenatore per tanti attuali dirigenti della Vigor, quando erano ragazzini. Classe 1938 e originario di Pergola, ha allenato diverse squadre giovanili a Senigallia sempre con la stessa scuola di pensiero: contribuire prima a formare l’educazione dei ragazzi per dedicarsi poi all’aspetto calcistico. Tutto tramite lo spirito di squadra che trasmetteva e i valori dello sport che incarnava.



«Oliviero è stato un allenatore nello staff degli anni Ottanta nella prima società che faceva da settore giovanile nella Vigor – dice Loris Servadio, responsabile tecnico del settore giovanile -, ma lo ricordiamo con grande orgoglio perché nell’86-87 è stato insieme a me ed altri come Bosin e Gobbetti il fondatore della prima scuola calcio della città e tra le primissime delle Marche, dal nome Paolo Maldini, che poi nel tempo è diventata l’attuale Scuola Calcio Vigorina. All’epoca non esisteva il calcio giovanile come lo intendiamo oggi e si partiva dagli Esordienti, poi prese piede e nacquero diverse scuole calcio su quella scia, per questo fu un evento storico».

Da oggi la Vigor Senigallia ha due tifosi speciali in più, l’angelo Christian e mister Costantini.