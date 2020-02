Forte vento nel Maceratese, camion vela si ribalta: paura per il conducente

Vento forte in tutto il Maceratese: a essere colpito maggiormente l’entroterra. I vigili del fuoco sono a lavoro da questa mattina all’alba per far fronte al maltempo che era stata annunciato dall’allerta meteo della Protezione Civile regionale.

Molti i rami e gli alberi caduti lungo le strade provinciali e comunali. A questi si aggiungono anche tettoie divelte e guaine isolanti staccate. La linea ferroviaria Ancona-Roma, nel tratto del comune di Rosora, ha subito dei rallentamenti per breve tempo a causa del materiale che il vento aveva depositato sui binari. I comuni maggiormente interessati sono quelli di Tolentino, San Severino, Camerino, Sarnano, San Ginesio, Apiro e Cingoli.

Proprio lungo la strada che conduce da Tolentino a San Severino un camion vela pubblicitario si è ribaltato mentre era in movimento finendo in mezzo alla carreggiata. Immediato l’arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I militi della pubblica assistenza hanno prestato le prime cure del caso al conducente del mezzo che non ha riportato gravi conseguenze ma è stato comunque trasferito al pronto soccorso di Macerata. Sempre a Tolentino i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di una impalcatura pericolante.

Anche il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, è preoccupato per la condizione delle strade: «Abbiamo diverse piante abbattute su più parti del territorio. Passo San Ginesio e Santa Maria in Altocielo sono le situazioni più delicate. Abbiamo fuori sia la polizia locale che le squadre degli operai che stanno risolvendo»

(Notizia in aggiornamento)