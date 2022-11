Valmusone, rafforzati i controlli: sequestrati attrezzi da scasso dopo l’inseguimento

LORETO e CASTELFIDARDO – Prosegue l’attività di controllo del territorio nella frazione di Villa Musone del Comune di Loreto, ed in generale nella Valmusone, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, con una serie di iniziative la cui comune finalità è quella di garantire la maggior sicurezza nei centri abitati e nelle periferie. Nelle serate di mercoledì e giovedì 23 e 24 novembre, con l’impiego di 15 militari, sono stati eseguiti 91 controlli, identificate 107 persone, controllati 86 veicoli, strutture ricettive, lo scalo ferroviario di Loreto Stazione, le autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed effettuati posti di blocco in piazza Kennedy a Villa Musone, passando al setaccio tutte le persone notate in transito nella zona.

L’inseguimento

Più in particolare nel corso dell’attività nel targo pomeriggio di mercoledì, nel centro abitato di Castelfidardo, come raccontato ieri, i Carabinieri della stazione locale, assieme a quelli dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Osimo, assieme a pattuglie delle Polizia locale di Castelfidardo, hanno intercettato una Renault Laguna station wagon con tre uomini a bordo che alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Giunti nei pressi dell’istituto superiore “Laeng-Meucci”, in una strada senza sbocchi, gli occupanti, arrestata bruscamente la marcia, hanno abbandonato il veicolo per poi dileguarsi attraverso la campagna circostante. A bordo del mezzo sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, tra cui una smerigliatrice e una pinza idraulica, idonee, rispettivamente, al taglio di casseforti e di inferriate, due ricetrasmittenti, palanchini, guanti, il tutto sottoposto a sequestro.

I furti nei supermercati

Per quanto concerne i furti in danno dei supermercati, che si erano verificati verso la metà del corrente mese, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo ha richiesto ed ottenuto l’emissione di tre fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti che avevano sottratto merce, per la rivendita, negli esercizi commerciali ad Osimo, in via Aldo Moro e nella frazione di Padiglione, Jesi e Maiolati Spontini. Gli stessi non potranno fare ritorno per il periodo di tre anni.