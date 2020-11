VALLEFOGLIA – Incendio di vaste proporzioni alle porte di Montecchio di Vallefoglia. È successo nella notte a cavallo tra il 15 e 16 novembre lungo via Roma, nell’area del centro commerciale e di servizi Arcobaleno.

Erano circa le 22 quando i vigili del fuoco del distaccamento di Pesaro hanno ricevuto la richiesta di intervento. Le fiamme avrebbero interessato gli uffici di un’assicurazione. Sul posto si sono immediatamente precipitati quattro mezzi tra cui un’autobotte e un’autoscala. Ben 10 persone hanno lavorato alacremente per avere la meglio sulle fiamme.

Ingenti i danni allo stabile: in pochi minuti le fiamme hanno distrutto l’ufficio e il forte calore sprigionato ha danneggiato il solaio rendendo inagibile un appartamento sito al piano superiore.

Nessuna persona è rimasta ferita.



Da chiarire quali siano state le cause che hanno innescato il rogo. Sul luogo anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri di Vallefoglia e, in via precauzionale, anche un mezzo del 118.



Un fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco pesaresi che già nella mattinata della giornata precedente erano dovuti intervenire per un’auto andata a fuoco nel parcheggio del supermercato Lidl. Momenti di paura per il proprietario del veicolo, una Renault alimentata a metano, che ha fatto in tempo ad uscire dal mezzo prima che le fiamme si propagassero in tutta la vettura. Importante anche l’intervento dei dipendenti del supermercato che, con gli estintori, hanno circoscritto le fiamme. Da chiarire le cause dell’incidente anche se il malfunzionamento dell’impianto elettrico resta l’ipotesi più plausibile.