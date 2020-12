Da chiarire la dinamica che è ancora al vaglio delle autorità. Il tratto stradale è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. - Notizia in aggiornamento

VALLEFOGLIA – Grave incidente nella prima mattinata del 22 dicembre sulla strada statale 744 Fogliense a Montecchio di Vallefoglia: due auto in transito si sarebbero scontrate frontalmente: un impatto violentissimo nel quale sarebbero rimasti feriti entrambi gli occupanti dei veicoli.



Sul posto è stato immediatamente chiesto l’intervento del 118, della Polizia e dei Vigili del Fuoco. I sanitari, vista la gravità del sinistro, hanno optato per l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento dei feriti all’ospedale regionale di Torrette.



