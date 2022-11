VALLEFOGLIA – Una comunità commossa ha dato nel pomeriggio dell’11 novembre l’ultimo saluto a Mara Angelini, 30enne sposata da qualche giorno che purtroppo un destino crudele ha portato via a seguito di un malore improvviso che nella giornata di mercoledì non le ha lasciato scampo.



La giovane meno di una settimana fa era convolata a nozze con il suo amato Alessandro. Un sogno d’amore spezzato dopo poco più di tre giorni. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, ha dilaniato la comunità di Vallefoglia che oggi si è riunita nella chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio in un silenzio commosso e colmo di dolore.



Mara aveva fatto del sua amore per la vita, della disponibilità al prossimo e della gentilezza i suoi tratti distintivi. Molto attiva nel mondo del volontariato (faceva parte della Protezione civile), lavorava come segretaria della Fisiolab di Cattolica.

La dottoressa Lucia Angelo ha voluto ricordarla con un lunghissimo e sentito post divenuto ben presto virale: «Solitamente sono abituata a creare post per spiegare come prevenire e curare le patologie… Ma oggi ,cara Mara, mi affidi L’ ingrato compito di spiegare ai nostri pazienti che tu non ci sarai più. E allora con gli occhi pieni di lacrime e il cuore distrutto dal dolore, provo a trovare le parole giuste per dire a tutti che, ogni volta che varcheranno la nostra porta non ti troveranno più lì seduta alla tua scrivania, sempre pronta ad accoglierli con il sorriso, la simpatia e la disponibilità che ti contraddistinguevano. Provo a raccontare che, noi di Fisiolab, abbiamo perso un pilastro importante della nostra piccola realtà, perché tu eri sempre lì attenta a tutto e pronta a organizzarci e aiutarci in ogni piccola cosa, e a riempirci la testa e il cuore con le tue risate. Ci mancherai Mara, perché la tua assenza si fa già sentire, questo posso garantirlo… mi mancherà trovare per lo studio i tuoi bigliettini con scritto ” Ti voglio Bene Doc”, mi mancherà la complicità che avevamo in un solo sguardo nel prendere in giro Angelo e gli altri, mi mancherà sentire il tuo “Doc stai tranquilla ci penso io” , e io lo ero perché di te mi fidavo. Chi mi aiuterà adesso a “sopportare” il nostro vecchietto? Chi mi aiuterà a decifrare la scrittura di Luca? Chi mi chiederà “Doc mi abbracci”? Chi mi preparerà i “polipi ” per le terapie? Chi mi dirà vai piano, non correre e avvisami quando arrivi? Potrei continuare a scrivere all’infinito perché le nostre otto ore insieme, in questi anni, sono stati pieni di complicità ,risate, piccole incomprensioni, obiettivi, sostegno.. tutte cose che succedono quando doni tutta te stessa in quello che fai e ti fondi con qualcuno a cui vuoi immensamente bene Sono Dilaniata dal dolore Mara,… ho mille domande da farti a cui non trovo risposta è forse mai troverò. Qualcuno lassù ha voluto che tu a soli 30 anni diventassi un Angelo Meraviglioso e allora vai Mara, vai lassù e brilla come facevi qui con noi e sappi che nei nostri cuori ci sarai sempre perché tu sei e sarai in eterno la nostra Segretaria Stellare. Con immenso affetto la tua Doc E tutto lo staff. Ciao Bellezza».