Va a pranzo a Castelluccio e ruba l’iPhone della cameriera, 65enne denunciata

MUCCIA – Va a pranzo in un ristorante, paga il conto e si porta via l’iPhone della cameriera, 65enne del Pesarese denunciata. La donna è stata rintracciata a Muccia e monitorata durante gli spostamenti dai carabinieri grazie all’applicazione “Dov’è” che consente il tracciamento del cellulare. È accaduto domenica scorsa (3 luglio) a Castelluccio di Norcia (PG) dove, in base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Camerino, una coppia era a stata a pranzo in un ristorante del posto.

Poi però l’impensabile: la donna, una 65enne residente nel Pesarese, ha visto un iPhone 13 pro max (valore commerciale di 1.700 euro) poggiato vicino al registratore di cassa e, approfittando della distrazione della cameriera (proprietaria del cellulare), ha preso il cellulare e lo ha infilato nella borsetta. Subito dopo il furto la donna si è allontanata insieme al suo compagno in sella a una moto di grossa cilindrata. La cameriera però si è immediatamente accorta del furto e tramite l’applicazione “Dov’è” è riuscita a monitorare il tracciamento del proprio telefono che era diretto verso le Marche e ha subito allertato la centrale operativa dei carabinieri. L’operatore, rimanendo in contatto con la vittima, ha diramato le ricerche alle pattuglie in servizio in quel momento fornendo ai militari l’esatta posizione del telefono oggetto di furto. I militari dell’aliquota Radiomobile di Camerino sono così riusciti a intercettare la moto con le due persone a Muccia e hanno fermato il mezzo. Il passo successivo è stato il controllo dei due motociclisti: dalla borsa della donna è spuntato l’iPhone pro max e la 65enne è stata identificata e denunciata a piede libero alla Procura di Spoleto, il cellulare invece è stato restituito alla proprietaria.