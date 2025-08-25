Urbisaglia, al volante ubriaca urta due auto e scappa via: nei guai una 50enne

URBISAGLIA – Al volante ubriaca, urta due auto e scappa via. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tolentino hanno denunciato una donna di 50 anni, di Morrovalle, ritenuta responsabile di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente con danni alle persone e guida in stato di ebrezza alcolica. Verso mezzanotte di sabato scorso, sulla SP 78, nel comune di Urbisaglia, una Fiat Punto nell’uscire dalla rotatoria è andata a urtare prima contro una Volkswagen Tiguan e poi contro una Mercedes, che procedevano nel senso opposto di marcia, per poi darsi alla fuga. I carabinieri, a seguito della segnalazione del conducente della Mercedes, che ha inseguito la Fiat Punto, hanno intercettato e identificato la sua conducente che è stata sottoposta all’alcol test. All’esito degli accertamenti la 50enne è risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 2,32 g/l. La passeggera della Tiguan, una donna 61enne di Amandola, a seguito dell’impatto è stata soccorsa dal personale del 118 e da questi trasportata presso il Pronto Soccorso di Macerata per le cure del caso. A seguito dei rilievi del sinistro stradale e dagli accertamenti, i carabinieri oltre ad aver denunciato la 50enne morrovallese per omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente con danni alle persone e guida in stato di ebrezza alcolica, hanno provveduto a ritirate immediatamente la sua patente di guida.