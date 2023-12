Urbino, tragedia in galleria. Incidente tra pullman e ambulanza: 4 vittime

URBINO – Un pullman e un’ambulanza si sono scontrati nel pomeriggio di oggi – 27 dicembre – poco prima delle 15,30, all’interno della galleria Ca’ Gulino sulla Strada Statale 73 bis tra Urbino e Fermignano. Nell’impatto frontale, che ha coinvolto un’ambulanza del 118 della Ast di Pesaro, sono morte quattro persone: tre operatori sanitari (medico, infermiere e autista) e il paziente trasportato.

Gli occupanti del pullman, di rientro da una gita parrocchiale, sono rimasti quasi tutti illesi, sette di loro hanno riportato ferite lievi e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sotto choc l’autista del bus. Sul posto hanno lavorato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco giunte da Urbino, Cagli e Fossombrone. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Sulla vicenda interviene il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che in un post su Facebook si dice «profondamente addolorato per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Urbino, nel quale hanno perso la vita le quattro persone a bordo di una ambulanza. Una tragedia che ci sconvolge e lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario».

Il cordoglio espresso dal vice presidente della Giunta regionale Filippo Saltamartini: «Non ci sono parole, sono vicino alle famiglie delle vittime. Il personale sanitario che lavora in ambulanza rischia la vita ogni giorno e la mette a servizio dei pazienti. Sono eroi silenziosi e quotidiani: quest’oggi tre di loro sono caduti per adempiere al loro dovere. Dobbiamo essere grati a tutti coloro che ogni giorno si mettono a servizio della comunità con coraggio ed altruismo».

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci parla di «una tragedia immensa. La città, e tutto il territorio provinciale, sono sconvolti dall’incidente successo nella galleria Ca’ Gulino. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie delle vittime dell’incidente, a quelle del paziente e degli operatori sanitari che fino all’ultimo hanno dedicato il loro impegno alla comunità. Il pensiero va anche ai bambini e a tutti i passeggeri del pullman, che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Tragedie del genere lasciano senza parole e senza fiato».

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini dichiara: «Non posso che esprimere, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, il profondo cordoglio per le vittime dell’incidente in cui hanno perso la vita un medico, l’infermiera, l’autista e il paziente che si trovavano in un’ambulanza. Alle famiglie e ai colleghi tutta la nostra vicinanza nella consapevolezza di quanto queste persone, attraverso il loro lavoro quotidiano, abbiano sempre dato tanto alla comunità, supportandola nel momento del bisogno».

«Immenso cordoglio» anche dal deputato della Lega, Mirco Carloni che parla di «una tragedia che ci lascia senza parole. Ci stringiamo alle famiglie delle vittime nel loro dolore». Il ministro della Salute Orazio Schillaci in una nota stampa si dice «profondamente addolorato per il terribile incidente» che si è verificato nelle Marche. «Ai familiari delle vittime – prosegue il ministro – rivolgo il mio sincero cordoglio. A loro e ai colleghi dell’azienda Pesaro Urbino, sempre pronti a svolgere il proprio dovere in soccorso delle persone, va tutta la mia vicinanza». Cordoglio anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dal presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.