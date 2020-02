Urbino, la cocaina negli slip e marijuana nella ruota di scorta. Arrestato

L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri che hanno fermato un 31enne del posto trovato in possesso di droga e bilancino di precisione. Per lui obbligo di firma

URBINO – Incensurato e insospettabile, arrestato 31enne per spaccio. L’operazione è stata portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Urbino.

I militari della Aliquota Operativa, al termine di un’attività info-investigativa finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato l’uomo, che seguivano ormai da tempo e nei confronti del quale avevano svolto dei servizi di osservazione, mentre era a bordo della propria autovettura. Al momento del controllo l’uomo si trovava all’interno di un bar in località Trasanni e i carabinieri, dopo averlo individuato, hanno recuperato 6 grammi di cocaina occultati negli slip e una busta in cellophane con all’interno 100 grammi di marijuana nascosta dentro la ruota di scorta posizionata nel bagagliaio.

Convinti che lo stupefacente in possesso dell’interessato non fosse solo quello rinvenuto, il personale dell’Arma ha proseguito nelle ricerche, spingendosi fino a perquisire il domicilio dell’uomo, all’interno del quale è stato rinvenuto un bilancino di precisione – destinato alla pesatura dello stupefacente – ed ulteriore stupefacente del tipo marijuana, in modiche quantità.

Il giovane è stato arrestato e giudicato il 25 febbraio con rito direttissimo al Tribunale di Urbino. È stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.

I militari stanno sviluppando ulteriori accertamenti, attraverso l’audizione degli assuntori ed acquirenti dello spacciatore.