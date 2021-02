URBINO – Si trova in prognosi riservata il centauro 42enne rimasto vittima di un violento incidente nel pomeriggio del 31 gennaio.



L’uomo, che viaggiava in sella al suo scooter, ha impattato semifrontalmente con una Toyota Yaris condotta da una 34enne del luogo. L’incidente si è consumato alle porte delle Cesane: l’uomo è stato sbalzato violentemente a terra. Illesa la conducente dell’auto anche se in forte stato di shock.



Vista la gravità dell’incidente, sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto d’urgenza del centauro all’ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: è plausibile che, all’origine dello schianto, ci sia stata una mancata precedenza.