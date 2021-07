Urbino, agli arresti domiciliari il rapinatore di via Budassi: con i soldi rubati alcol e movida

URBINO – Aveva rapinato due ragazze in via Budassi armato di coltello, arresti domiciliari per il responsabile. Aveva colpito tra il 27 e 28 giugno, si tratta di un 22enne urbinate di origini magrebine. Per lui è stata emessa l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari dal Tribunale di Urbino per pericolo di reiterazione. L’uomo era già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro le persone e il patrimonio e, in questo caso, era stato denunciato per rapina aggravata mediante violenza alle persone.



I Carabinieri della Compagnia di Urbino, dopo attente indagini sono riusciti a risalire al 22enne disoccupato, dipendente da alcol e a stupefacenti. Aveva minacciato le due giovani con un coltello da cucina di 15 centimetri puntato sulla schiena, erano appena uscite da un locale di piazza della Repubblica, si era fatto consegnare i portafogli contenenti circa 100 euro.

Gli indizi c’erano come la barba folta che usciva dalla mascherina, il tono della voce e l’inflessione fino alle immagini delle videocamere. Durante la perquisizione è stato ritrovato il coltello utilizzato per la rapina e parte dell’abbigliamento, un giubbotto nero pesante e a maniche lunghe ed un cappello senza visiera calzato fino agli occhi.

Poi c’è stata anche la confessione, ha detto che gli servivano i soldi. Peraltro tutti spesi nella movida urbinate, in alcol e bevande.