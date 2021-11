Nonostante il pensionato fosse solito battere quelle zone non è stato più in grado di tornare sulla via maestra. A quel punto, preso dal panico, non gli è rimasto che allertare i soccorsi

URBANIA – Disavventura a lieto fine per un tartufaio che si era perso tra i boschi tra Fermignano e Urbania. È successo nella giornata del 12 novembre.



II 74enne, in compagnia del suo fedele segugio, si era diretto nelle zona dei tre fossi di San Giovanni in Ghiaiolo alla ricerca del Tuber Magnatum Pico ma, concentrato com’era per individuare il preziosissimo fungo ipogeo, ha smarrito l’orientamento.



Nonostante il pensionato fosse solito battere quelle zone non è stato più in grado di tornare sui suoi passi. A quel punto, preso dal panico, non gli è rimasto che allertare i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco che, con il supporto dei carabinieri, sono riusciti ad individuare il 74enne e trarlo in salvo.