Urbania, 73enne morto in uno schianto frontale: disposta l’autopsia

URBANIA – Il Pm ha disposto l’autopsia per fare luce sulla morte di Luigi Balducci, il 73enne che ha perso la vita domenica 16 agosto in uno scontro frontale avvenuto sul ponte Barco, a Urbania. Nella giornata del 17 agosto si è svolta l’ispezione cadaverica che però non ha fornito elementi di rilievo per quello che concerne le cause che avrebbero portato alla tragedia.

La Fiat 500 condotta dall’uomo stava procedendo sulla strada che da Urbania va a Sant’Angelo in Vado, la 73 bis, quando all’altezza del ponte ha invaso la corsia opposta impattando violentemente contro la Fiat Bravo con al volante una 47enne di Sestino finita anche lei all’ospedale in evidente stato di shock.

Sul posto il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso, vigili del fuoco di Macerata Feltria e la polizia stradale. Spetterà a loro chiarire cosa possa avere innescato quella manovra risultata fatale; al momento non è esclusa nessuna ipotesi: dal malore improvviso, alla disattenzione, al problema meccanico del mezzo.

Ancora da fissare la data del funerale. Il 73enne, ex titolare di una pizzeria in piazza, era molto conosciuto nella zona. Tante le persone che in questi giorni lo ricordano.