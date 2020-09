Ubriaco al volante e con una mazza da baseball in auto: denunciato

Un 30enne di Belvedere Ostrense è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza e per porto illegale di oggetti atti ad offendere

SENIGALLIA – Guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere sono i due reati per cui è stato denunciato un uomo a Senigallia. L’episodio risale alla notte scorsa, quando, intorno alle ore 2, i carabinieri della compagnia locale hanno fermato una Opel Zafira nei pressi della stazione ferroviaria.

Al volante un 30enne di Belvedere Ostrense che ha destato subito qualche sospetto ai militari per l’atteggiamento tipico di chi ha abusato dell’alcol. Da qui la decisione di sottoporlo all’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,28 g/l, sopra il limite consentito dalla legge.

Durante gli accertamenti e l’ispezione del veicolo è saltata fuori tra il sedile e la portiera anche una mazza da baseball in metallo, lunga 70 cm. L’oggetto, detenuto illegalmente, è stato sottoposto a sequestro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per porto illegale di oggetti atti ad offendere, mentre l’auto è stata affidata ad una persona idonea alla guida.