Chiaravalle, triplice tamponamento in superstrada: un ferito a Torrette

CHIARAVALLE – Triplice tamponamento, questa mattina, martedì 12 luglio, poco dopo le 10, lungo la superstrada 76 all’altezza dello svincolo per l’Aeroporto, sulla corsia in direzione mare. A scontrarsi sono stati un autocarro e due vetture. Il bilancio è solo di un ferito per fortuna. Non è stato necessario attivare l’elisoccorso, il ferito è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice giallo di media gravità. Illesi gli altri due.

Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della polizia stradale di Ancona che hanno eseguito i rilievi e gestito la situazione viabilità in tempi rapidissimi, tanto che i mezzi sono stati già rimossi e dopo una momentanea chiusura del tratto interessato dal sinistro, la corsia è stata già riaperta. Dunque un’oretta scarsa di impasse per il traffico, che ha ripreso regolarmente a circolare.

Accertamento della dinamica e delle responsabilità in corso.