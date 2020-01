Da Treia a Servigliano: la tragedia della piccola di sei anni morta nell’incendio

«Quando accadono tragedie del genere c’è poco da dire. La famiglia si era da poco stabilita a Servigliano e quello che è accaduto questa notte porta con sé tanto dolore e tristezza e l’intera comunità si raccoglie intorno a questa tragedia e ai parenti della piccola». Sono le parole del primo cittadino di Servigliano Marco Rotoni che ieri notte, non appena appresa la notizia, è subito accorso in via Circonvallazione. Intorno alle 3 infatti la cucina di un appartamento ha preso fuoco e, durante l’incendio, ha perso la vita una bambina di sei anni. Salva la mamma e la seconda figlia di quattro anni.

Avevano lasciato Treia, dove vivevano dall’aprile del 2018, esattamente a Passo di Treia, per arrivare a Servigliano a fine settembre del 2019. Lei, 37enne bulgara, casalinga. Lui, 40enne kosovaro, occupato in un’azienda del territorio. Con loro le due figlie: la più grande di sei anni mentre la piccola di quattro, nate in Italia. Si erano trasferiti nell’abitazione in via Circonvallazione a Servigliano dove erano in affitto: 45 metri quadri di appartamento dove la figlia maggiore della coppia purtroppo ha perso la vita questa notte.

La piccola di sei anni è morta probabilmente a causa di un’asfissia mentre la cucina dell’abitazione dove viveva stava andando in fiamme. A lanciare l’allarme la madre delle due bambine che è riuscita a salvare la figlia minore ma che però ha trovato sbarrata la strada dalle fiamme quando ha tentato di mettere in salvo anche la piccola di sei anni.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Montegiorgio per comprendere l’origine del rogo e le cause.