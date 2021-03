Treia, frontale lungo la Cingolana. Ferito un uomo

L'impatto è avvenuto in prossimità di una curva, in località Camporota. si sono scontrati un Fiorino e una Opel Zafira

TREIA – Scontro frontale nel primo pomeriggio lungo la provinciale “Cingolana”, un uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, in località Camporota di Treia, quando in prossimità di una curva, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Opel Zafira e un Fiorino.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Macerata e Montefano, mentre i medici del 118 hanno disposto il trasferimento del conducente del Fiorino al pronto soccorso di Macerata per accertamenti. Impegnata anche la polizia municipale di Treia per deviare il traffico e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi.