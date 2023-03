Treia, attiva la polizza Rca ma è una truffa: due campani denunciati

MACERATA – Un arresto e 12 persone denunciate a piede libero tra cui due campani che avevano venduto a un ignaro acquirente di Treia una falsa copertura assicurativa per l’auto. È il bilancio dell’attività dei carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti degli ultimi quindici giorni nel corso dei quali numerose pattuglie dispiegate quotidianamente hanno intensificato le verifiche soprattutto nei luoghi ritenuti più sensibili o dove è stato avvertito maggior degrado da parte dei cittadini.

Per quanto riguarda l’arresto i carabinieri della Stazione di Corridonia hanno proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità cinese, gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona a seguito di una condanna diventata definitiva a due anni di reclusione per il reato di favoreggiamento continuato della prostituzione, per fatti risalenti al 2016. L’uomo è stato posto ai domiciliari. I militari di Corridonia hanno denunciato a piede libero una persona per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’automobilista era rimasto coinvolto in un incidente con feriti a Monte San Giusto ed era stato sottoposto agli accertamenti clinici risultando positivo sia all’esame alcolemico che alla cocaina e ai cannabinoidi. La sezione Radiomobile del Nor, nel corso di vari controlli, ha invece denunciato tre persone per guida in stato di ebrezza ritirando a tutti e tre le patenti di guida, mentre una persona è stata denunciata a piede libero per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Macerata emesso dal questore, si tratta di un italiano con precedenti, fermato e controllato nei pressi della stazione ferroviaria.

Inoltre gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, durante i controlli eseguiti nel centro di Macerata e nei parchi hanno segnalato due persone alla prefettura quali consumatori perché trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga per uso personale (due spinelli contenenti hashish e marijuana e 1,7 grammi di marijuana). I militari della Stazione di Appignano hanno invece denunciato quattro tifosi per rissa aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento e violenza in occasione di una partita di calcio di 1^ categoria svoltasi a Montefano il 28 gennaio scorso.

I colleghi di Treia invece hanno denunciato due persone, un uomo e una donna residenti in Campania, per truffa in concorso ai danni di un uomo, che, rispondendo ad un annuncio on line su un sito per la vendita di prodotti assicurativi, ha attivato la polizza Rca per la propria auto. La vittima dopo poco tempo la stipula dell’assicurazione è stato fermata da una pattuglia di carabinieri che l’ha contravvenzionato per la mancata copertura assicurativa. Pertanto il malcapitato ha presentato una querela alla Stazione di Treia i cui militari hanno avviato subito le indagini indentificando i due individui che si erano fatti pagare la somma per la stipula e il rinnovo dell’assicurazione RCA mediante ricariche su alcune carte Postepay, inviando dopo documentazione attestante una falsa copertura assicurativa. A Monte San Giusto i militari della locale Stazione nel corso degli ordinari controlli su strada hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebrezza alcolica: aveva un tasso alcolemico di 2,71 grammi per litro. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca.