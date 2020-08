TRECASTELLI – È finita con la sua vettura fuori strada, ribaltandosi, per evitare un gruppo di ciclisti.



È successo nel tardo pomeriggio del 23 agosto a Trecastelli. Erano circa le 19.15 quando la vettura, che procedeva sulla Sp 19, all’altezza dell’intersezione tra via Montignano e via Montedoro, dopo una brusca sterzata, ha terminato la sua corsa fuori dal tratto asfaltato, cappottandosi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi che hanno provveduto ad estrarre la donna dalle lamiere del veicolo, il 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Torrette, ed i carabinieri.



Nel sinistro, nessun altro mezzo o persona sono rimasti coinvolti: la donna avrebbe riferito che la manovra sarebbe stata eseguita per evitare lo scontro con un gruppo di ciclisti in transito. I carabinieri intervenuti sul luogo hanno anche dovuto sedare una lite innescatasi tra due persone intervenute per soccorrere la donna.