Jesi, il trattore va in panne e l’auto lo tampona: due feriti

JESI – Il trattore va in panne a causa di un guasto meccanico proprio mentre sta affrontando la salita della Strada provinciale 362 e l’auto che sopraggiunge subito dietro, non fa in tempo a frenare e lo tampona. È successo oggi a Jesi verso le 17, nei pressi del km2+200, in direzione Santa Maria Nuova.

Il trattore, condotto da un uomo di mezza età, stava facendo la salita, quando dopo alcune centinaia di metri dal distributore di carburante, improvvisamente si è bloccato senza più volerne sapere di ripartire. E nella lunga coda creata – anche per la strada, tortuosa e stretta – la Mercedes classe C che lo seguiva lo ha tamponato. A restare feriti sono stati i coniugi che viaggiavano a bordo dell’auto: il marito di 42 anni al volante e sul sedile del passeggero, la moglie di 40. La coppia, di origini straniere ma residente in città, ha riportato contusioni non gravi.

Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza, che ha trasferito i coniugi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Illeso il conducente del trattore. Disagi enormi però alla viabilità: la Sp362 è stata chiusa per mezz’ora, poi quando il trattore è stato caricato su un camion e rimosso, la circolazione è ripartita ma a senso unico alternato. Si sono create code per chilometri e rallentamenti durati fino al tardo pomeriggio.

Sul posto, per mettere in sicurezza i mezzi incidentati, una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, mentre i rilievi e la gestione della viabilità sono stati curati da due pattuglie dei Carabinieri che hanno condotto gli accertamenti del caso.